Chef Marcelo Laskani cria novas receitas para o charmoso Più

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

A paleta de cordeiro braseada e laqueada em seu molho, servida com nhoque romano à la menta e nozes (R$ 62; foto), e o ravióli recheado com pera, shitake, geleia de pimenta e fonduta de queijo azul (R$ 52), estão entre as novidades do cardápio à la carte, do Più, servido apenas no jantar e nos fins de semana.

Confira outras novidades do cardápio:

Entradas:

Lulinhas Caccio e Pepe (R$ 32)

Linguiça artesanal de javali, chapeada com mostarda caseira e geleia de pimenta com cachaça (R$39)

Pirulito de banana com pancetta (R$ 23).

Carpaccio de vieiras, com tomatinhos picados, limão-siciliano e azeite extravirgem (R$ 38)

Tartar de carne cruda, com espuma de aliche e chips de mandioquinha (R$ 32)

Pratos principais:

Gnocchi de batata e agrião, ragu de ripa suína, picles de quiabo e salada fresca de miniagrião e cebola roxa (R$ 54)

Lula recheada com massa de linguiça artesanal, cevadinha nero di seppia, minilegumes e glacê de erva-doce e pimentão (R$ 58)

Maccheroni de pasta fresca, polpetinhas de pato, sugo da carcaça, funghi e escarola (R$ 49)

R. Ferreira de Araújo, 314, Pinheiros, 3360-7718.