Chef Marc Le Dantec cozinha para poucos nas noites de sexta, no Figo

Foto: Rafael Wainberg/divulgação

O jantar de sexta-feira ganha uma atração a mais no Figo. O chef Marc Le Dantec (foto) vai cozinhar na frente dos clientes os pratos que serão servidos no menu-degustação em cinco etapas (R$ 150). Para até 15 pessoas, a refeição pode ter pratos como o duo de quinoa com lula e emulsão de açafrão-da-terra; o nhoque de palmito com azeite de trufas brancas; e, de sobremesa, mini waffle de madeleine com musse de chocolate e gel doce de sálvia.

R. Diogo Jácome, 372, V. N. Conceição, 3044-3193.