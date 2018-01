Ravióli de siri (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

De casa nova, o chef Luiz Emanuel já tem preparado suas receitas no Felix Bistrot. Uma delas é o ravióli de siri ao molho de coco e camarão (R$ 44; foto). Outras sugestões do chef são o risoto de pato com maçã e um toque de foie gras (R$ 52) e, de entrada, a brandade de bacalhau (R$ 34).

R. José Felix de Oliveira, 555, Granja Viana, 4702-3555.