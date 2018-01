Chef italiano Andrea Montella renova menu do Emiliano

Foto: divulgação

O italiano Andrea Montella assume a cozinha do Emiliano e renova o cardápio. Entre as 15 sugestões do chef estão o medalhão de atum grelhado com pimentões assados (R$ 85; foto), o espaguete à carbonara de frutos do mar (R$ 78) e a codorna recheada com cogumelos e foie gras, servida com risoto de alecrim (R$ 92).

R. Oscar Freire, 384, Jd. Paulista, 3069-4369.

+ Confira outras novidades do cardápio:

Caneloni de pato e ragu de alho poró assado (R$ 74)

Agnoloti dal Plin de vitela com molho de manteiga e sálvia (R$ 66)

Stracci com camarão e molho de manjericão (R$ 78)

Pici caseiro com ragu de cordeiro (R$ 64)

Paccheri com lagostins e molho de tomate levemente apimentado (R$ 75)

Cordeiro de tomilho (R$ 98)