Chef Hugo Grassi assina menu do novo e informal Lemoní

Risoto de açafrão com ragu de ossobuco (Foto: Totinha/divulgação)

Localizado em um trecho movimentado da Vila Sofia, o Lemoní é a nova aposta da empresária Gabrielle Franchin, que confia a cozinha ao chef Hugo Grassi – um dos finalistas do programa ‘Cozinha Sob Pressão’, do SBT, no ano passado.

Com deck na entrada, mesinhas de madeira e jogo americano de papel, a casa tem um clima informal e, em breve, ganhará um lounge bar na área externa, no fundo do salão. Para começar, o menu franco-italiano traz três versões de bruschettas – como a que vem coberta com muçarela de búfala e presunto parma (R$ 21) –, e ainda saladas e carpaccio (R$ 27).

Se a vontade for por algo reconfortante, vá de polentinha cremosa com linguiça de javali, tomates frescos, manjericão e grana padano (R$ 17). A seção de principais abre com massas frescas, a exemplo do ravióli recheado com alcachofra, manteiga de uva passa clara e tomate confit, acompanhado de filé grelhado (R$ 53).

Destaque para a qualidade dos ingredientes, em especial peixes e frutos do mar – como os camarões empanados, sequinhos, servidos sobre um al dente e cremoso risoto de grana padano (R$ 57).

Entre as carnes está o medalhão de filé mignon com foie gras e risoto de pistache (R$ 56). De terça a sexta, também serve almoço executivo, com entrada, prato e sobremesa, por R$ 31,80. Arremate com a torta cremosa de chocolate belga 70% (R$ 22).

ONDE: R. Sócrates, 556, V. Sofia, 5523-7755.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (dom., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.