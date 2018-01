Chef Flávio Miyamura incrementa cardápio do Miya com novas receitas

Foto: Rogério Voltan/divulgação

O cardápio do Miya apresenta seis novos pratos criados pelo chef Flávio Miyamura, a exemplo da sardinha grelhada com brioche, tomate e sorbet de iogurte e limão (R$ 29); e do polvo com favas brancas, chouriço e yuzu (R$ 57; foto). Também volta ao menu o ‘Lamen Misso’, com barriga de porco grelhada e ovo perfeito (R$ 37).

R. Fradique Coutinho, 47, Pinheiros, 2359-8760.

Confira outras sugestões do cardápio:

Pão com tomate e vegetais (R$ 19)

Ovo perfeito com espuma de queijo da canastra com brioche e cogumelo (R$ 19)

Moela com curry japonês e polenta mole (R$ 27)

Fideuá com frutos do mar e aioli (R$ 59)

Short rib ao estilo coreano, com purê rústico de batata-doce e cebola (R$ 55)

Torta de chocolate com caramelo salgado (R$ 23)