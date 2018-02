Chef Flavio Miyamura comanda a cozinha do novo Extásia, na Vila Nova Conceição

O único acesso ao novo Extásia é pela loja de vinhos Grand Cru. Uma escada leva ao salão aconchegante e intimista no primeiro piso, com tijolinhos à vista, luz quente e uma varanda envidraçada disputada – principalmente à noite. A casa é mais uma aposta do grupo Bacobuquê, com restaurantes em Curitiba e outros endereços em São Paulo. À frente da cozinha está Flavio Miyamura, chef executivo do grupo, que faz uma comida saborosa, moderna e com acento asiático.

O cardápio enxuto abre com receitas que privilegiam ingredientes crus, como o fresco tartar de atum com melancia, nori e arroz selvagem crocante (R$ 48). Da seção para compartilhar, há camarão empanado com molho picante (R$ 31) e trio de tubérculos assados (batata, batata-doce e mandioquinha) com maionese de kimchi (R$ 22). A acelga fermentada (kimchi), aliás, surge em outras combinações, como no sanduíche de brisket braseado (R$ 29) e no delicioso arroz de pato com chorizo (R$ 59).

Entre os principais (R$ 45/R$ 72), há ainda opções com peixes, como pargo e salmão; carnes vermelhas e aves, a exemplo da barriga de porco com mel e do galeto assado. O almoço executivo sai por R$ 59, com entrada e sobremesa do dia, mais um prato principal escolhido no menu. De sobremesa, prove o creme catalão de matchá ou o bolo de chocolate (R$ 19, cada). Para beber, há vinho em taça a partir de R$ 24, ou garrafa com um acréscimo de R$ 15 sobre o valor da loja.

ONDE: R. Diogo Jacome, 361, V. N. Conceição, 3842-0737.

QUANDO: 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/16h30; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.