Chef e apresentador, Henrique Fogaça abre nova unidade do restaurante Sal Gastronomia

Foi na cozinha do pequeno Sal, instalado na Galeria Vermelho, que o chef Henrique Fogaça criou algumas receitas que conquistaram clientela fiel na cidade e agora são replicadas no recém-aberto Sal Gastronomia, no Shopping Cidade Jardim.

A primeira filial do restaurante fica no salão deixado pelo Rive Gauche Cuisine, no 3º piso. O clima anterior de Belle Époque deu lugar a um cenário com pegada mais industrial, com uso de cobre e madeira. Além da cozinha aberta, foram preservadas a área do jardim e a bela vista da cidade.

Apresentador do programa ‘Masterchef’, da Band, e sócio do restaurante Jamile e dos bares Cão Véio e Admiral’s Place, Fogaça tem dado expediente na cozinha da nova casa.

O menu contemporâneo traz entradas como o ‘Siri Mole Crocante’ (R$ 48) e a cremosa burrata com pesto de rúcula e tomates cítricos (R$ 38), ideal para dividir. Da seleção de principais, há novas receitas, mas também os campeões de pedidos nos outros endereços, como o saboroso nhoque de batata e agrião com ragu de rabada (R$ 92), e o cupim com mandioca e farofa de banana (R$ 78).

Também vale provar o peixe do dia com moqueca de banana-da-terra e farofa de coentro, sequinha e apimentada (R$ 83). O almoço executivo custa R$ 79. Já a carta de drinques é assinada por Jean Ponce. Para adoçar: brigadeiro de colher com sorvete de paçoca (R$ 28).

ONDE: Shopping Cidade Jardim. Av. Magalhães de Castro, 12.000, 3º piso, 3198-9505.

QUANDO: 12h/0h (6ª e sáb., até 0h30; dom., 12h/22h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.