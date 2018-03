Foto: Gladstone Campos/divulgação

Receita pernambucana, o bolo de rolo ganha versão salgada no Micaela. Servido frio, vem recheado com pernil, azeitonas pretas e maionese (R$ 30; foto). Outra novidade feita pelo chef Fábio Vieira é a ‘Aquarela de Flans’ (R$ 38), com quatro preparos para compartilhar, como tucupi e jambu com grana padano.

R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-684.