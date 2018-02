Chef do Alma Cozinha abre bar especializado em pratos feitos

Foto: Sergio Carvalho/Divulgação

Celso Filho

Com mesas na calçada, espaço pequeno e decoração retrô, o novo Alma Esquina se inspira nos botequins antigos. E a referência está, sobretudo, no cardápio: simples, mas com opções bem elaboradas para comer e beber.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O local é um projeto do chef Ivan Achcar, sócio do restaurante Alma Cozinha, que fica ao lado. A ideia era criar um espaço que misturasse bar e restaurante.

Durante o dia, de segunda a sexta, seus fartos ‘Pê-efes’ (R$ 23,50) são a especialidade – com uma carne acompanhada de arroz, feijão, farofa, fritas e salada.

No almoço, também há sempre uma sugestão do dia (R$ 25), como virado à paulista, dobradinha e estrogonofe. Às sextas, o bar serve bacalhoada (R$ 32). No sábado, é a vez da feijoada (R$ 38).

À noite, o estabelecimento assume a identidade de botequim, com drinques e uma carta de cervejas especiais, como Eisenbahn e Colorado.

Para petiscar, a comida de boteco vem em porções como a de bolinho de bacalhau (R$ 25) e a de croquetes cremosos de carne (R$ 22), além de sanduíches.

Também é possível comprar queijos d’A Queijaria. Na próxima semana, a casa aumentará de tamanho, com a inauguração de um anexo.

R. Cayowáa, 324, Perdizes, 2769-8396. 12h/0h (dom. e 2ª, 12h/17h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.