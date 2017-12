Chef convidado no La Peruana e novidades em três pizzarias estão entre as dicas de gastronomia

A chef Marisabel Woodman, do La Peruana, recebe o peruano Omar Ben-Hammou para preparar dois jantares especiais: 5ª (14) e 15/12. No menu à la carte, há opções como salmão com caldo dashi e shitake (R$ 49) e ‘Mollejas, Trufas e Purê’ (R$ 59; foto). Al. Campinas, 1.357, Jd. Paulista, 3885-0148. 12h/ 15h e 19h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/22h; fecha 2ª).

Com espaço para festas de confraternização, a Villa Roma sugere a pizza de calabresa com lâminas de abacaxi, que leva ainda muçarela sobre uma massa fina (R$ 79; foto). Al. Jaú, 1.191, Jd. Paulista, 3060-9556. 17h/0h (6ª e sáb., 17h/1h; dom., 18h/23h).

Com cinco endereços na capital paulista, a Camelo comemora 60 anos com um novo sabor: burrata com pesto de rúcula (R$ 89; foto à esq.). R. Pamplona, 1.873, Jd. Paulista, 3887-8764. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h).

Além de assar pizzas veganas, o Galpão da Pizza agora serve, de 6ª a domingo, 16 sabores individuais com massa sem glúten – como a de calabresa com Catupiry (R$ 40). R. Dr. Augusto de Miranda, 1.156, Pompeia, 3871-5556. 19h/0h (6ª e sáb., 19h/1h).