Sagu de tapioca (Foto: divulgação)

O sagu de tapioca com vinho tinto e creme de canela (foto) encerra o menu especial de quatro tempos que o chef curitibano Celso Freire servirá no Dalva e Dito, de segunda (13) a sexta (17), por R$ 160 (com reserva antecipada). O chef convidado também fará jarret de vitela assado com quirera.

R. Pe. João Manuel, 1.115, Cerq. César, 3068-4444.