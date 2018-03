Varenikes (Foto: divulgação)

Sabores que lembram a infância e releituras de receitas de família estão no novo menu da chef Andrea Kaufmann, do AK Vila, como a sardinha na conserva com creme (R$ 25), o fígado de galinha crocante com cebola (R$ 25) e os varenikes de mandioquinha com macadâmia e sálvia (R$ 52; foto).

R. Fradique Coutinho, 1.240,V. Madalena, 3231-4496.