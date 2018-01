Chef Alberto Landgraf abre temporada no restaurante Pop Up 23, no Tivoli São Paulo

Foto: Rubens Kato/divulgação

Com o fechamento do restaurante Arola, o 23º andar do hotel Tivoli São Paulo – Mofarrej será ocupado pelo restaurante Pop Up 23. A cada duas semanas, um chef servirá dois menus diferentes. Alberto Landgraf (ex-Epice; foto) abre a temporada na 2ª (9), com menu-degustação em sete etapas (R$ 350). Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146 5900. 19h/23h (fecha dom.). Até 25/6.

Os próximos chefs a cozinhar no Pop Up 23 serão Claude e Thomas Troisgros, do Olympe, no Rio de Janeiro; e Renzo Garibaldi, do OSSO Carnicería & Salumeria, em Lima.

Confira os cardápios do chef Alberto Landgraf:

Menu-degustação (9 a 14 de maio)

– Brioche com tomate orgânico e ovas de ouriço

– Cenoura assada com avelãs, creme azedo e agrião

– Carne crua com creme de alho, picles de cebola e trigo sarraceno

– Peixe no vapor com pupunha e creme de legumes

– Peito de cordeiro com batata-doce e vinagrette de vagem

– Maçã verde, sálvia e mel de jataí

– Açaí com ricota e rapadura

Menu-degustação (16 a 21 de maio)

– Muçarela de búfala, leite de castanha tostada e azeite de castanha

– Alho-poró com foie gras cru e tucupi

– Asinha de frango ao caldo de frango com manteiga queimada e biju de milho

– Peixe cru com emulsão de manteiga e cogumelo cru

– Costelinha de porco com castanha de caju, couve crua e caldo de porco

– Picles de melão com limão-siciliano e azedinha

– Chocolate com aveia e tangerina