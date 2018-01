Cha Cha lança happy hour com petiscos e ‘welcome drink’

Foto: Greg Sallibian/divulgação

As porções de pasteizinhos (R$ 22) e de pipocas de quiabo (R$ 12; foto) estão entre os petiscos servidos na happy hour do Cha Cha, a partir das 18 h. Às quintas-feiras, o ‘welcome drink’ e alguns quitutes são cortesia da casa. Para apetites maiores, também há sanduíches, como o de pastrami e chèvre (R$ 34).

R. Lopes Neto, 340, Itaim Bibi, 2640-4004.

Confira outras sugestões do cardápio:

Pratos

Steak do Dia – R$ 54,00

Carbonara de Pupunha – nossa versão: spaguetti de pupunha e salmão defumado – R$ 48

Arroz cremoso – preparado de acordo com a criatividade do chef; pergunte o sabor do dia – R$ 38

Hambúrguer do Cha Cha – carne 100% angus e queijo meia cura com batata rústica – R$ 38

Petiscos

Lombo de porco empanado – tiras de carne de porco com molho especial – R$ 38

Coxinha da Dadá – R$ 18

Dadinho de tapioca – R$ 22

Bolinho de cordeiro e queijo feta – R$ 24

Croquete de presunto cru – R$ 22

Do balcão

Ceviche do Cha Cha – R$ 26,00

Tortílla ibérica – servido com aioli e pão com tomate – R$ 22

Rolinho vietnamita – R$ 18

Gravlax com blinis e creme azedo – salmão marinado com especiarias – R$ 48

Migas especiais – sanduíches para compartilhar ou não – consulte o sabor do dia – R$ 22

Brie trufado – queijo brie francês com infusão de azeite de trufas – R$ 42

Patê de campanha – R$ 25

Sanduíches

Pernil, queijo minas padrão e rúcula – R$ 34

Rosbife e pasta de roquefort – R$ 34

Ovo, maionese e rúcula – R$ 34