Cha-Cha é a nova casa do banqueteiro Charlô Whately

Ambiente moderno do Cha-Cha (Foto: Rogério Voltan/divulgação)

O Cha-Cha é a nova menina dos olhos do chef e banqueteiro Charlô Whately. Inaugurado no fim de fevereiro, o espaço alia restaurante e rotisseria em um ambiente moderno, com mobiliário em preto e vermelho, e paredes de vidro.

A casa funciona sem intervalos e com um cardápio que muda ao longo do dia. Durante a manhã, há opções para acompanhar o café Suplicy (R$ 5), como pães, omeletes, tapiocas e waffles (R$ 4,50/R$ 19).

Já o menu de almoço lista sanduíches, saladas que podem ser escolhidas diretamente no balcão e pratos, como o bom peixe do dia com caçarola de legumes (R$ 60).

Entre as receitas que também figuram no jantar, estão o cupim braseado com farofa e banana grelhada (R$ 40) e o rosbife com salada de batata (R$ 42).

Cheesecake com calda de frutas vermelhas (Foto: Fernando Sciarra/Estadão)

Da rotisseria saem assados e guarnições vendidos por quilo, como a torta de camarão (R$ 80, o quilo). A qualquer hora, vale provar o cheesecake com massa fininha, recheio cremoso e calda de framboesa (R$ 18; foto).

ONDE: R. Lopes Neto, 340, Itaim Bibi, 2640-4004.

QUANDO: 7h/23h (6ª, até 0h; sáb., 8h30/0h; dom., 8h30/18h.

QUANTO: Cc. e Cd.: D, M e V.