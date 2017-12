Céu lança ‘Tropix’ no Sesc Pompeia

Quando o clipe de ‘Perfume do Invisível’ foi lançado, já se podia vislumbrar que Céu faria de ‘Tropix’ o melhor trabalho de sua carreira. Produzido por Pupillo e Hervé Salters, do projeto General Elektriks, tem 12 faixas repletas de sons eletrônicos, boa parte delas sob medida para pistas de dança. Após shows no exterior, ela dá início à turnê nacional do CD na quinta (28).

Foto: Gabriela Biló/Estadão

O repertório é majoritariamente autoral, mas canções de outros autores ganham brilho próprio. A releitura de ‘Chico Buarque Song’, do lendário grupo paulistano Fellini, é um grande acerto. E nem só de beats se fez o álbum. ‘Rapsódia Brasilis’, que fecha o CD, tem letra que soa como uma versão 2016 de ‘Raízes do Brasil’, clássico livro de Sérgio Buarque de Holanda. Ouça, dance e pense.

ONDE: Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. QUANDO: 5ª (28), 29 e 30/4, 21h30. QUANTO: R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.