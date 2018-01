Show de Céu com convidados está na agenda de música da semana

A seguir, os shows que ocorrem em São Paulo entre os dias 5/8:

SEXTA-FEIRA (5)

Aeromoças e Tenistas Russas

O grupo instrumental apresenta músicas de seu terceiro álbum, ‘Positrônico’ (2015), com referências a astronomia e ficção científica. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª, 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e Lívia Nestrovski

‘De Nada Mais a Algo Além’ (2014) é álbum que registra parcerias de Arrigo e Tatit, expoentes da Vanguarda Paulista. Ao lado de Lívia, eles interpretam as músicas do projeto. Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. 6ª (5) e sáb. (6), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cachorro Grande e Autoramas

‘Electromod’, novo álbum do Cachorro Grande, dá sequência à ‘trilogia eletropsicodélica’, iniciada no ano passado com o disco ‘Costa do Marfim’. Os Autoramas abrem a noite com as músicas de ‘O Futuro dos Autoramas’, marcando a nova formação do quarteto de Gabriel Thomaz. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 6ª (5), 23h59. R$ 40/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Céu convida Otto, Tulipa Ruiz e a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana



A festa Sexta Básica celebra dois anos com show de Céu (foto acima). A cantora e compositora destaca as músicas do álbum ‘Tropix’, um dos destaques deste ano. Ela recebe Otto, Tulipa Ruiz e a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Audio SP (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (5), 22h (abertura). R$ 50/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chitãozinho & Xororó

‘Pura Emoção’ é a turnê que celebra os 45 anos de trajetória da dupla. Em meio a efeitos especiais, eles apresentam novas versões para os sucessos ‘Meu Disfarce’ e ‘Evidências’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (5), 22h30. R$ 180/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eddie

‘Morte e Vida Severina’, clássico escrito por João Cabral de Melo Neto, é a inspiração da banda para o álbum ‘Morte e Vida’ (2015). Influências de surf music e música regional estão presentes em faixas como ‘Carnaval de Bolso’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (5), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Laila Garin e A Roda

Ao lado da banda formada por Ricco Viana (guitarra e violão), Marcelo Muller (baixo) e Rick de La Torre (bateria), a atriz e cantora apresenta o show ‘Rabisco’. Músicas de Alceu Valença, Caetano Veloso e Edith Piaf estão no repertório. Maria Gadú participa. Espaço L’Atelier (314 lug.). Hotel Sheraton. Av. das Nações Unidas, 12.559, Piso C. 6ª (5), 21h. R$ 80/R$ 140. Inf.: www.tomjazz.com.br

Luciana Mello

Seu pai, o cantor Jair Rodrigues, é o homenageado do álbum ‘Na Luz do Samba’. O trabalho é composto por clássicos do samba e músicas de Jair Oliveira, irmão de Luciana. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (5), 21h; sáb. (6), 20h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mundo Livre S/a

Gravado em abril de 2015, ‘Mangue Bit Ao Vivo’ é o primeiro DVD da banda pernambucana. No repertório estão grandes sucessos como ‘Meu Esquema’, ‘Mexe Mexe’ e ‘Computadores Fazem Arte’. Há ainda uma música inédita, ‘Loló Luiza’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (5), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Silva

Relacionamentos amorosos dão o tom do álbum ‘Júpiter’ (2015), o terceiro de sua carreira, agora lançado em vinil. A estética pop é predominante em faixas como ‘Feliz e Ponto’, que tem quase um milhão de visualizações no YouTube. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (5) e sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thiaguinho

Com 18 faixas, ‘#VamoQueVamo’ é o segundo DVD do artista, revelado no programa ‘Fama’, da Globo. Os sucessos ‘Ainda Bem’, ‘Caraca, Muleke!’ e ‘Ousadia e Alegria’ estão no repertório. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª (5), 23h (abertura). R$ 30/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Sábado (6)

Arnaldo Antunes

Combinando violões, guitarras e sanfona, o cantor e compositor apresenta show intimista, acompanhado apenas por dois músicos. Canções de todas as fases de sua trajetória são interpretadas, incluindo parcerias com Alice Ruiz, Marisa Monte, Carlinhos Brown, entre outros artistas. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e Lívia Nestrovski

As Bahias e A Cozinha Mineira

Tendo à frente as vocalistas transexuais Assucena Assucena e Raquel Virgínia, o grupo apresenta as músicas do álbum ‘Mulher’. A temática feminina dá a tônica de músicas como ‘Lavadeira Água’, ‘Josefa Maria’ e ‘Comida Forte’. O cantor Jaloo faz participação especial. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (6), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Hermeto Pascoal

Aos 80 anos, o ‘bruxo’ nascido em Alagoas permanece sendo o principal expoente da inventividade instrumental no Brasil, trabalhando com todos os estilos. No show, ele interpreta jazz e canção regional com os dois pés na ousadia sonora. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Juliano Gauche

‘Nas Estâncias de Dzyan’ é seu segundo disco solo. Calcado na sonoridade rock dos anos 1970, o álbum tem como inspiração da faixa-título o livro ‘A Doutrina Secreta’, clássica obra da escritora russa Helena Petrovna Blavatsky. Sesc Santana. Deck do Jardim. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (6), 19h. Grátis.

Luciana Mello

Mahmundi

Trabalhando com uma sonoridade pop, calcada na estética dos anos 1980, ela lança seu primeiro álbum, com supervisão de produção de Kassin e direção artística de Carlos Eduardo Miranda. ‘Hit’ e ‘Calor do Amor’ estão no repertório. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.).R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (6), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Robertinho de Recife

Um dos grandes guitarristas da música brasileira, o autor de ‘Baby Doll de Nylon’ interpreta na íntegra o álbum ‘Metal Mania’ (1984), que se tornou clássico por sua sonoridade pesada. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (6), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roberto Carlos

O ‘Rei’, que teve de cancelar shows em São Paulo por conta de uma gripe, está recuperado e prossegue com sua temporada na cidade, prevista para durar até agosto. O show de sábado (6) ocorreria inicialmente em 26/6. ‘Emoções’, ‘Como é Grande o Meu Amor Por Você’ e ‘Detalhes’ são alguns dos clássicos que ele relembra. Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (6), 22h. R$ 220/R$ 580. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva

Toquinho, Roberto Menescal, Carlos Lyra e Tiê

Para celebrar seus 50 anos de carreira, Toquinho é o anfitrião do encontro. No repertório, sucessos de todos os convidados, entre eles ‘A Noite’, ‘O Barquinho’ e ‘Minha Namorada’. Citibank Hall (2.217 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (6), 22h30. R$ 80/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (7)

Arnaldo Antunes

Hermeto Pascoal

Megadeth

A trupe liderada por Dave Mustaine já garantiu seu lugar na história do heavy metal. O guitarrista Kiko Loureiro (ex-Angra) e o baterista Dirk Verbeuren são seus mais novos integrantes. Eles retornam a São Paulo com a turnê do álbum ‘Dystopia’, lançado em janeiro deste ano. Além das novas composições, há clássicos como ‘Symphony of Destruction’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (7), 20h (abertura, 18h). R$ 280/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva

3ª (9)

China Moses

Americana radicada em Paris, ela lançou em 2012 o álbum ‘Crazy Blues’, uma homenagem a grandes intérpretes, com sucessos de Donna Summer, Janis Joplin e Nina Simone. Agora, a cantora apresenta seu trabalho mais recente, o EP ‘Whatever’.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (9), 21h30 (abertura, 20h). R$ 160/R$ 190. Cc.: todos. Cd: todos.

E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante

O quarteto de rock experimental formado por Lucas Theodoro (guitarra, programações), Luccas Villela (baixo), Luden Viana (guitarra) e Rafael Jonke (bateria) participa do projeto Prata da Casa. Eles lançam a edição em vinil do compacto com ‘Medo de Morrer’ e ‘Medo de Tentar’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (9), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (10)

A Cor do Som

Nos anos 1970, o grupo, um desdobramento dos Novos Baianos, foi pioneiro na fusão do rock com ritmos brasileiros. Retornando aos palcos com sua formação original, o quinteto relembra clássicos como ‘Beleza Pura’, de Caetano Veloso. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 4ª (10), 21h. R$ 80/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fábio Jr.

Em turnê para divulgar seu álbum de inéditas mais recente, o artista relembra os sucessos dos 40 anos de carreira. ‘Alma Gêmea’, ‘Pai’ e ‘Quando Gira o Mundo’ ganham novas versões. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 4ª (10), 21h30. R$ 100/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Xangai

Atualmente interpretando um violeiro na novela ‘Velho Chico’, o artista faz pocket show para lançar seu 17º disco. Pelo trabalho, Xangai conquistou o prêmio de Melhor Cantor Regional, no 27º Prêmio da Música Brasileira. Livraria da Vila. R. Fradique Coutinho, 915, V. Madalena, 3814-5811. 4ª (10), 19h. Grátis.

5ª (11)

Fafá de Belém

Celebrando 40 anos de carreira, ela grava o DVD do show ‘Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso’. O espetáculo é dirigido por Paulo Borges. Ao lado de Felipe e Manoel Cordeiro, a cantora também relembra ‘Sob Medida’, ‘Foi Assim’ e ‘Sereia’. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 5ª (11), 21h. R$ 60/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Gadú

Terceiro álbum da artista, ‘Guelã’ (2015) tem seu repertório levado ao palco para gravação de DVD. O álbum tem sonoridade introspectiva, com destaque para a releitura de ‘Trovoa’ (Maurício Pereira). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (11), 20h. R$ 20 (esgotado). Cc: todos. Cd.: todos.

Metrô

Sucesso nos anos 1980, o grupo retorna com sua formação original para o lançamento da edição especial de ‘Olhar’ (1985). É o disco de ‘Beat Acelerado’, ‘Johnny Love’ e ‘Tudo Pode Mudar’. Há ainda canções do tempo em que a banda se chamava A Gota Suspensa, lançando disco em 1983. Unibes Cultural (296 lug.). R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré, 3065-4333. 5ª (11), 20h. R$ 50. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Rolando Boldrin

‘Lambendo a Colher’ é o 29º disco de carreira do artista, que celebra seus 80 anos. Ele interpreta músicas de Ary Barroso, Alvarenga e Ranchinho, Noel Rosa e também mostra seu lado de autor. O CD tem projeto gráfico criado por Elifas Andreato. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 5ª (11), 21h. R$ 50/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

África Brasil

O show celebra os 40 anos de lançamento do álbum ‘África Brasil’, de Jorge Ben Jor, trabalho que marca sua transição do violão para a guitarra. Xênia França e Nayra Costa formam o elenco fixo da homenagem – com participações de Bnegão no sábado (6) e de Jorge Du Peixe no domingo (7). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

A SbØrnia KØntrAtacka

Hique Gomez volta a interpretar o personagem Kraunus, de ‘Tangos e Tragédias’, espetáculo feito ao lado de Nico Nicolaiewsky, morto em 2014. Ele agora se apresenta ao lado de Simone Rasslan, que coincidentemente também perdeu a parceira com quem mantinha a dupla Rádio Esmeralda, cujo espetáculo era dirigido por Hique.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (6), 21h; dom. (7), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Banda Sinfônica Jovem do Estado

Obras de Alfred Reed, Franz Doppler, Edmundo Villani-Cortês, Jacques Ibert e Victoriano Valencia Rincon compõem o programa. Mônica Giardini é a regente. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (7), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Festival Beethoven

A Orquestra Sinfônica Municipal, regida por John Neschling, recebe convidados para interpretar todas as sinfonias de Beethoven, em no- ve concertos. O Coral Lírico Municipal e o Coro Paulistano interpretam ‘Fantasia Coral, em Dó Menor’ para marcar a abertura do evento. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 4ª (10), 20h. R$ 25/R$ 90. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Jonas Kaufmann e Helmut Deutsch

O tenor alemão Jonas Kaufmann (foto), que trabalha com o pianista Helmut Deutsch desde o início de sua carreira, vem pela primeira vez ao Brasil. No repertório, Franz Liszt, Franz Schubert, Robert Schumann, entre outros compositores. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (10), 21h. R$ 370/R$ 1.000. Cc.: todos. Cd.: todos.

Olga Kopylova e Paulo Álvares

Os dois pianistas são atração da série Recitais Osesp, em concerto com obras de Béla Bartók, Franz Schubert, Francis Poulenc e Johannes Brahms. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (7), 16h. R$ 77/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stenz e Álvares

O pianista Paulo Álvares participa deste concerto da Osesp, regida por Markus Stenz. No programa, obras de Camargo Guarnieri, Jean-Fery Rebel, Felix Mendelssohn-Bartholdy e Schubert. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (11), 21h. R$ 42/R$ 194. Ensaio aberto: 5ª (11), 10h. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Stenz e Freitas

Markus Stenz rege a orquestra, em concerto com a participação da mezzo-soprano Denise de Freitas. Obras de Hans Werner Henze (‘Sinfonia nº 7’) e Ravel (‘Sheherazade’ e ‘Bolero’) estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (5), 21h; sáb. (6), 16h30. R$ 42/R$ 194. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto Martelo

Danilo Valle, Leonardo Gorosito, Rafael Alberto e Ruben Zuniga formam o grupo, com foco no repertório erudito para percussão. Obras de John Cage, Steve Reich e dos próprios membros do quarteto são apresentadas. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (6), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).