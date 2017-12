Cervejas natalinas e outras dicas de bares para o fim de semana

+ Só até a próxima 6ª (22), entre 18h e meia-noite, o BrewDog Bar serve sua cerveja natalina produzida com o ‘hopinator’, equipamento usado para criar infusões no próprio local. A receita mistura lichia e nozes com a BrewDog 5 A.M. Saint, do tipo American Amber Ale (R$ 20,50; foto acima). De sábado (23) a 3/1, o bar fica fechado – mas, neste período, dá para frequentar o BottleShop, contêiner instalado na fachada da casa, onde são vendidas outras criações da marca. BottleShop. R. Coropé, 41, Pinheiros, 3032-4007. 12h/20h. Dom. (24) e 31/1, 12h/17h; fecha 2ª (25) e 1º/1. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ A Cervejaria Nacional e a Goose Island servem a ‘Raisin Rice’ (R$ 18/R$ 27; foto acima), cerveja Christmas Ale criada em parceria. A receita tem aroma de caramelo e biscoito e toque de frutas secas, com malte de arroz negro e uvas passas. Cervejaria Nacional. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 4305-9368. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª). Fecha sáb. (23), dom. (24), 2ª (25), 3ª (26), 31/12 e 1º/1. Cc.: todos. Cd.: todos.

Goose Island. R. Baltazar Carrasco, 191, Pinheiros, 2886-9858. 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Fecha dom. (24), 2ª (25), 31/12, 1º/1 e 2/1. Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas do roteiro de bares:

ALTAS HORAS

Indie Bar

Com pegada underground, a casa tem pista no subsolo, que recebe diferentes DJs toda semana. O rooftop, aberto até 1h, é ideal para o happy hour. O bar serve drinques clássicos e autorais, como o ‘Aquele com Gengibre’ (R$ 25), que leva gim, tônica, limão e xarope de gengibre. Há ainda empanadas do Juanito’s, nos sabores carne, queijo e vegetariana (R$ 10, cada). R Francisco Leitão, 725, Pinheiros. 19h/1h (6ª e sáb., 19h/4h; fecha 2ª e 3ª). Fecha dom. (24) e 2ª (25). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Botiquinho

As mesas do bar ficam lotadas de clientes em busca de delícias como o bolinho de feijoada (R$ 27, 6 unid.), uma massa de feijão preto recheada de couve refogada, acompanhada de caldinho de feijão e vinagrete. O cardápio também lista a ‘Di Torino’ (R$ 34), uma bruschetta com tomate, muçarela e pesto de nozes e manjericão. Para beber, o clima pede uma cerveja, como a Original (R$ 13). R. Capitão Otávio Machado, 447, Chácara S. Antônio, 5183-0281. 12h/0h (sáb., 12h/18h; fecha dom. e fer.). Fecha dom. (24) e 2ª (25). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cervejaria do Alemão

Aberto em 1996, o boteco é decorado com camisas de times de futebol e bolachas de chope, além de itens doados por vizinhos. O chope Brahma (R$ 7,90, claro) ou a caipirinha (R$ 10, com Velho Barreiro) são boas pedidas para acompanhar a costela de tambaqui (R$ 33,90) e a alheira (R$ 29,90). A dose de pinga da casa, feita em Minas Gerais, custa R$ 6. Às quartas e quintas, a Original e a Serramalte saem por R$ 10. R. Madre de Deus, 325, Mooca, 2291-8690. 11h30/0h (sáb., 11h/23h; dom. e fer., 11h/19h; 2ª, 11h30/15h). Dom. (24), 11h/17h; fecha 2ª (25). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Eu Tu Eles

Luz baixa, parede de taipas e piso de tábuas largas criam o ambiente do bar, que recebe bandas de pop rock ao vivo todos os dias. Aos domingos, o sertanejo esquenta o clima de paquera no balcão, que divide o salão. O cardápio, bem brasileiro, inclui o escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 40). Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/ 2h (3ª, 18h/1h; sáb. e dom., 16h/ 0h; fecha 2ª). Fecha dom. (24) e 2ª (25). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

75 Beer

O bar é também um empório. Além de servir chopes como o ‘Berggren’ (R$ 8,90, 330 ml), vende mais de 120 rótulos de cervejas nacionais e importadas. Experimente os ‘Buffalo Wings’ (R$ 39), tulipas de frango frito, molho apimentado e blue cheese. A porção de batatas fritas rústicas com cheddar e bacon (R$ 32) também é uma ótima pedida. Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 693, Jd. Londrina, 2528-2302. 17h/0h (6ª e sáb., 17h/1h; fecha dom.). Fecha dom. (24) e 2ª (25). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Tatu Bola

No espaçoso salão, há diferentes caipirinhas (R$ 22,99/R$ 25,99), como a de rapadura com limão. Muito bem preparadas, elas são servidas em simpáticos potes de conserva, que o barman usa para misturar os drinques. A porção de ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 98,99, para três pessoas) vem com frango, picanha e linguiça toscana, grelhados na parrilla, que fica à vista do salão. Até o vinagrete vale a pedida. R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; 2ª e 3ª, 18h/1h; fecha dom.). Fecha 2ª (25). Cc.: V, M, A, D, E. Cd.: todos.

PUB

Dublin

A decoração no estilo de pub, as cervejas e os chopes importados, como o da irlandesa Guinness (R$ 25, o pint), podem até fazer você pensar que está em um bar europeu. O local é frequentado por jovens que curtem pop rock de bandas que tocam ao vivo e as cervejas são aproveitadas até nos pratos: o filé mignon (R$ 39,50) é feito com molho agridoce à base de Guinness. R. Ministro Jesuíno Cardoso, 178, V. Nova Conceição, 3044-4194. 18h/últ. cliente (5ª, 18h/3h; 6ª, 18h/4h; sáb., 20h/últ. cliente; fecha dom., 2ª e 3ª). Fecha dom. (24) e 2ª (25). R$ 10/ R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.