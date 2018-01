Cervejaria Nacional lança chope especial de aniversário; confira outros bares

Foto: Mariana Buck

A Cervejaria Nacional comemora nesta 6ª (26) seu aniversário e aproveita para lançar o chope ‘Dubbalacobaco’ (R$ 21, 330 ml; R$ 30, 570 ml; foto). Durante a festa, das 17h às 22h, quem pedir um leva o segundo de graça. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 4305-9368. 12h/0h (3ª a 5ª, 17h/0h; dom., 12h/18h). 12h/0h (3ª a 5ª, 17h/0h; dom., 12h/18h; fecha 2ª).

Outras dicas de bares

Cervejaria do Gordo

A tradicional marca do interior de São Paulo abriu sua primeira ‘beer house’ na capital no mês passado. São servidos oito tipos de cerveja, em canecas de 340 e 600 ml ou garrafas de 330 e 600 ml. Vale experimentar a Lager (R$ 13,90, a caneca) e a Apa Gold (R$ 17,90, a caneca). Para comer, o destaque fica por conta dos hambúrgueres. O ‘X Picanha’ (R$ 27, 90) leva generoso disco de 210 g, maionese verde e queijo. R. Clodomiro Amazonas, 863, V. Nova Conceição, 2384-2864. 18h/1h (sáb., 12h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar serve bons petiscos. A empadinha folhada (R$ 8,50), recheada com pernil e requeijão, é um sucesso. Marinada durante 24 horas, a ‘Costela Indiana’ (R$ 41,90) é feita com ervas, passada no ovo e na farinha de rosca, e assada por mais 24 horas. A cerveja Itaipava custa R$ 9,70;

a Original, R$ 14. R. Alferes Magalhães, 29, Santana, 2979-7195. 11h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Gogó da Ema

Os apreciadores de cachaça podem escolher entre os 970 rótulos da bebida disponíveis na casa. A mineira Canarinha (R$ 19,90, ouro) e a paraibana Volúpia (R$ 14,60, prata) são requisitadas. A porção de cebola empanada à moda australiana, com molho picante (R$ 28,70) é um dos pratos do estabelecimento. R. José Jannarelli, 261, Morumbi, 3721-2777. 11h/15h e 17h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mercearia São Roque

Os frequentadores tomam caipiroscas como a de lima-da-pérsia (R$ 24,20). O carro-chefe do cardápio é o sanduíche ‘Mineirinho’ (R$ 25,10), com filé mignon e queijo prato no pão francês. R. Amauri, 35, Jd. Europa, 3085-6647. 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: grátis (jantar e fim de semana, R$ 25).

Sala da Sogra

A casa tem opções de entrada como a bruschetta com queijo de cabra (R$ 35). O drinque ‘Lemon Grass’ (R$ 25) é feito com limão- siciliano, suco de pera, capim-santo, xarope de mapple e vodca.

R. Luís Góis, 1.150, Mirandópolis, 2389-5519. 11h30/15h e 18h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; 2ª, 11h30/15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.