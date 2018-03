Celso Frateschi encerra trilogia baseada na obra de Dostoiévski; confira outras estreias do teatro

Júlia Corrêa

O Subsolo

A peça é a terceira parte da Trilogia do Subterrâneo, baseada na obra de Dostoiévski. No monólogo, Celso Frateschi – que também assina a adaptação – vive as agruras do habitante de um porão. Dir. Roberto Lage. 55 min. 14 anos. Ágora Teatro (50 lug). R. Rui Barbosa, 664, Bela Vista, 3284-0290. Estreia 6ª (29/7). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60. Até 18/9.

Antes da Festa

Quatro amigas se encontram para uma festa e vivem uma noite de revelações sobre o poder feminino. Texto Pedro Vicente. 60 min. 12 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. Estreia 4ª (3/8). 4ª e 5ª, 21h. R$ 30/R$ 40. Até 31/8.

Como Todos os Atos Humanos

A peça da Cia. do Sopro, criada a partir de obras de Marina Colasanti, Nelson Coelho e Giorgio Manganelli, trata da naturalização da violência a partir do relato feito por uma filha sobre um crime cometido por ela. Com Fani Feldman. Dir. Rui Ricardo Diaz. 60 min. 16 anos. Teatro do Núcleo Experimental (65 lug.). R. Barra Funda, 637, Barra Funda, 3259-0898. Estreia 5ª (4/8). 5ª e 6ª, 21h. R$ 40. Até 26/8.

Haiti Somos Nós

A peça é fruto de um projeto de iniciação teatral promovido pela Cia. Os Satyros com refugiados haitianos. Letícia Sabatella, Maria Casadevall e Pascoal da Conceição contracenam com os alunos da oficina. 120 min. Livre. Centro Cultural Olido. Sala Olido. (293 lug.). Av. São João, 473, metrô República, 3331-8399. 4ª (3/8), 5ª (4/8), 5 e 6/8, 20h; 7/8, 19h. Grátis.