CCBB realiza mostra sobre comediante Jerry Lewis

A partir da 4ª (4), o CCBB realiza a mostra Jerry Lewis: O Rei da Comédia, com 23 filmes do americano famoso pelas comédias que atuou, escreveu, dirigiu, produziu e roteirizou nos anos 1960. Inicialmente parte da companhia do ator Dean Martin, com quem tocou o projeto da dupla cômica Martin and Lewis, ficou famoso por seu estilo exagerado, conhecido como ‘slapstick’ nos EUA.

A seguir, a programação da semana:

4ª (4):

19h – O Rei da Comédia (1983), de Martin Scorsese.

5ª:

17h – O Otário (1964), de Jerry Lewis.

19h – O Terror das Mulheres (1961), de Jerry Lewis.

Serviço: CCBB-SP. Rua Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. R$ 4.