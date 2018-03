‘Castelo Rá-Tim-Bum’ vai ganhar nova exposição no Memorial da América Latina

Foto: Marisa Cauduro

Depois de levar mais de 400 mil visitantes ao MIS em 2014, a série infantil Castelo Rá-Tim-Bum volta a ser tema de exposição em São Paulo. A partir de 31/3, o Memorial da América Latina, em parceria com a TV Cultura, irá remontar a fachada do icônico castelo, com uma torre de 15 metros de altura, além de outros cenários do programa.

A mostra foi anunciada na tarde desta sexta-feira pela atriz Angela Dip, que interpretava a personagem Penélope no programa. Ela falou ao vivo na página do Memorial no Facebook.

Em uma área de 700 m², a exposição ‘Rá-Tim-Bum, o Castelo’ convida o público a conhecer mais sobre a história da série e de outras produções infantis da TV Cultura por meio do acervo da emissora. Além dos cenários, serão expostas fotografias, documentos e recursos multimídia, sob a curadoria de Felipe Pinheiro e Thiago Carvalho.

A nova mostra terá algumas diferenças da exposição no MIS. No Memorial, haverá, por exemplo, novos espaços, como uma sala dedicada à personagem Penélope, outra sala interativa sobre as crianças do programa e um cenário especial sobre o Ratinho.

Os ingressos para a mostra custarão R$ 20 (inteira) e começam a ser vendidos neste fim de semana na bilheteria do Memorial, das 10h às 20h. A partir de segunda-feira, 20, também será possível comprar ingressos antecipados pelo site www.ratimbumocastelo.com.br.