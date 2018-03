FOTO: Ronaldo Janotti/divulgação

Em Do Lado Direito do Cérebro, a companhia Afeta, de Minas Gerais, traz uma livre adaptação de alguns casos clínicos reais do escritor e neurologista inglês Oliver Sacks, sob direção de Nando Motta. 60 min. 14 anos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: Centro Cultural Banco do Brasil. R. Álvares Penteado, 112, metrô São Bento, 3113-3651. QUANDO: 4ª, 5ª e 6ª, 20h. Até 25/9. QUANTO: R$ 10.