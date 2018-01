Casas renovam cardápio com pratos leves para o verão

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Entre as novas receitas preparadas pelo chef Pier Paolo, no Picchi, está a ‘Carne Crua All’Albese’, acompanhada de vegetais grelhados e folhas da horta (R$ 59; foto). R. Oscar Freire, 533, Jd. Paulista, 3065-5560.

Foto: divulgação

A jarra de ‘Sangria Yolanda’, com suco de limão, tequila, água de coco, licor Malibu, maracujá, carambola, uva, hortelã e mirtilo (R$ 84; foto), está na seleção de drinques do Marakuthai. Al. Itu, 1.618, Jd. Paulista, 3062-7556.

Foto: Ricardo d’Angelo/divulgação

Novas saladas e sopas frias estreiam no menu do Cha-Cha. Especialmente para a estação, Charlô Whately sugere a sopa de beterraba assada com aspargos crocantes (R$ 22; foto). R. Lopes Neto, 340, Itaim Bibi, 2640-4004.

Foto: Antonio Rodrigues/divulgação

O trio de macarons (R$ 31; foto) é a nova pedida para refrescar o fim da refeição no Cantaloup. Pistache, coco, framboesa e jabuticaba são alguns dos sorvetes que podem rechear os docinhos. R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445.

Foto: Rafael Wainberg/divulgação

O menu do Figo traz sugestões mais leves da entrada à sobremesa. Para abrir a refeição, prove o novo gaspacho de tomate com frutas vermelhas, melancia curada e rúcula (R$ 28; foto). R. Diogo Jácome, 372, V. N. Conceição, 3044-3193.

Foto: Henrique Peron/divulgação

Pela primeira vez, desde a abertura da primeira casa, em 1981, o Ritz serve milk-shakes. São duas versões: Ovomaltine com calda de caramelo e morango com suspiros (R$ 22, cada; fotos). Al. Franca, 1.088, Jd. Paulista, 3062-5830.

Foto: divulgação

Charmoso e com mesinhas ao ar livre, o Nou serve saladas como esta que mescla rúcula, agrião, figos, presunto cru e lascas de parmesão ao molho balsâmico (R$ 40; foto). R. Ferreira de Araújo, 419, Pinheiros, 2609-6939.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Aberto apenas para o jantar, o badalado Alucci Alucci também faz pratos para as noites mais quentes, caso da ‘Salada Alucci’, com folhas, ovo pochê, bacon, parmesão e croutons (R$ 42; foto). R. Vitório Fasano, 35, Cerq. César, 3086-1252.