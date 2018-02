Casas preparam pratos especiais para o almoço de domingo (9)

Foto: divulgação

Com salão amplo e arejado, o Mangiare vai preparar especialmente neste domingo (9) sua porchetta italiana. O prato serve quatro pessoas e custa R$160 (foto). Quem preferir, pode optar também pelo parmegiana de filé no forno a lenha, acompanhado de arroz provençal (R$ 92, para dois). Av. Imperatriz Leopoldina, 681, V. Leopoldina, 3034-5074.

Foto: Henrique Peron/divulgação

O cardápio de almoço do Dia dos Pais no Sensi terá três sugestões do chef Manuel Coelho: pappardelle com ragu de linguiça (R$ 52); barriga de porco assada, maçã em duas texturas e molho rôti (R$ 59; foto); e assado de entrecôte com batatas, biscoito de alho e molho rôti (R$ 64). R. Gabrielle D’Annunzio, 1.345, Campo Belo, 2478-5099.