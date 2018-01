Casas preparam doces para comemorar o Rosh Hashaná

Para celebrar o ano-novo judaico, de 20/9 a 22/9, casas preparam doces, bolos e chocolates para levar à mesa ou presentear.

Bolo de maçã da Casa Santa Luzia (Foto: Iara Venanzi)

O bolo de maçã, amêndoas e romã (R$ 39,80, 300g; foto) é uma das receitas da Casa Santa Luzia para a comemoração. Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.).

Bolo de chocolate com creme de avelã da Confeitaria Dama (Foto: Antonio Rodrigues)

Na linha da Confeitaria Dama estão o bolo de chocolate com creme de avelãs (R$ 150, 750g; foto) e a caixa de pão de mel (R$ 65), para festejar a chegada do ano 5778. R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, 5182-5088. 10h30h/19h (dom., até 18h).

Para a comemoração, de 4ª (20) a 22/9, a Lu Bonometti faz o bolo de mel, com maçãs e amêndoas (R$ 50, 650g). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.728, Jd. Paulista, 3384-5818. 10h/18h30 (fecha dom. e 2ª).

Bolo de mel com brigadeiro da Benedito Brigadeiro (Foto: Gladstone Campos)

O bolo de mel recheado com brigadeiro de doce de leite argentino e coberto por ganache de chocolate belga (R$ 158, para até 15 pessoas; foto), é um dos doces da Benedito Brigadeiro para a ocasião. Al. Lorena,1.922, Jd. Paulista, 5082-4142. 11h/22h (dom., até 20h).

Na linha de Rosh Hashaná da Chocolat du Jour estão delícias como a ‘Barra Shalom Au Lait’ (R$ 42) e a ‘Bomboniere Petite Pomme’ (R$ 288), em formato de maçã, com maçãs secas decoradas com chocolate amargo e bombons ao leite com nozes, recheados com caramelo. R. Haddock Lobo, 1.421, Jd. Paulista, 3168-2720.