Casas lançam combos de café da manhã e outras dicas de Quitutes na cidade

Misto de padaria, rotisseria e lanchonete, a Bologna lança dois combos de café da manhã – mas que podem ser pedidos a qualquer hora. Um deles inclui tapioca recheada com ovos mexidos, mamão, iogurte com granola e suco de abacaxi (R$ 27,90; foto). R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24h.

Especializada em alimentos sem glúten e sem lactose, a Grão Fino sugere quatro combos (R$ 31,90, cada), como o que vem com suco ou café com leite, mamão, fatia de pão com queijo de castanha e ovos mexidos. R. Pedroso Alvarenga, 672, Itaim Bibi, 3078-6062. 7h/22h (dom. e fer., 8h/19h; 2ª e 3ª, 7h/20h).

O restaurante Las Chicas também serve café da manhã, com combos e à la carte. A ‘Bandeja 3’ (R$ 38; foto à dir.), por exemplo, traz ovo soft no pão de miga com salmão curado, iogurte com mel e frutas, minibolo, suco ou cappuccino. R. Oscar Freire, 1.607, Pinheiros, 3063-0533. 9h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., 9h/16h30.

Cafés

Cupping Café

Nesta casa agradável, há bons cafés pinçados de Minas Gerais, São Paulo e Bahia. Em geral, a torra clara permite que o mesmo grão seja usado nos diferentes métodos de preparo, como expresso (R$ 5,50) e prensa francesa (R$ 12, cada). O macchiato (R$ 7), expresso com espuma cremosa de leite, casa perfeitamente com o brownie (R$ 8). Há ainda pão de queijo da Serra da Canastra (R$ 5) e sanduíche com peito de peru e queijo minas na chapa (R$ 12). R. Wisard, 171, V. Madalena, 3813-6154. 9h/21h (sáb., 10h30/19h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Adora Doces

Na casa de Dora Razuck, experimente os docinhos de damasco com amêndoas e de marzipã com pistache (R$ 5, cada). Um dos bolos mais vendidos é o bem-casado (R$ 85, o quilo). Já o ‘Chocoball’ é feito com pão de ló, recheio duplo de creme de brigadeiro e coberto com doce de leite e bolinhas de cereais (R$ 85, o quilo). Entre os salgados, prove a esfiha de carne e a coxinha de frango com Catupiry (R$ 6,50, cada). Al. Campinas, 1.253, Jd. Paulista, 3884-6969. 10h/18h (5ª e 6ª, até 19h; sáb., 9h/18h; dom., 10h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Le Chef Gatô

Nos pratos de cerâmica na vitrine, brigadeiros, bombons e cupcakes provocam quem passa na calçada. Mas o melhor é a ‘Verrine’ (R$ 24, 110g), com camadas de bolo que se alternam com porções de brigadeiro em um pequeno frasco de vidro. As versões de chocolate e três leites são feitas todos os dias. Dentre as mais opções de brigadeiro (R$ 4,90, cada), peça o de 100% cacau. R. Coronel Oscar Porto, 517, Paraíso, 3881-6101. 11h30/18h30 (fecha dom.). Cc.: D, M, V. Cd.: D, M, V.

Rotisserias

Pastifício Primo

Massas frescas, preparadas na própria rotisseria, ocupam o balcão. O nhoque de batata (R$ 40,90, o quilo) combina com o molho piemontese (R$ 59,90, o quilo), feito com tomate, funghi e vinho branco. O quilo do papardelle fresco custa R$ 39,90. No almoço, o prato de massa, com parmesão e fatia de pão, custa a partir de R$ 14,99. Também vende pratos congelados. R. Alagoas, 28, Higienópolis, 3368-2299. 9h/21h (dom. e fer., 9h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Padaria 14 de Julho

No balcão da padaria e mercearia centenária, há linguiça curtida no vinho por três dias, com alho, azeite e orégano (R$ 70, o quilo). Já o sanduíche de pernil assado no vinho (R$ 29,90) é receita da família Franciulli. Experimente também o ‘Frolá’ (R$ 39,90, o quilo), pão recheado com linguiça calabresa, tomate seco, azeitona, muçarela, provolone e berinjela. Para adoçar, leve um pacote do biscoito ‘Crustoles’ (R$ 60, o quilo). R. 14 de Julho, 76, Bela Vista, 3105-3215. 7h30/20h30 (dom., 7h/18h; 2ª, 12h30/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Delícias da Di

Um dos destaques do simpático café são as tapiocas, que ganham recheios fartos, como o ‘Funcional’ de frango, tomate e biomassa de banana verde (R$ 14,99), ou o popular ‘Bauru’ (R$ 10,99), com presunto, muçarela e tomate. Em qualquer opção, é possível acrescentar à massa chia, linhaça ou queijo coalho (R$ 2,50, cada). R. Dr. César, 966, Santana, 2978-7392. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Dock Burger

O salãozinho apertado pode causar desconfiança sobre a qualidade do que vai sair da chapa. Mas se atenha aos sanduíches caprichados. Entre as opções, estão o ‘Clássico’ (R$ 22,90), com disco de carne alto, queijo, tomate, alface e maionese verde – a mesma que acompanha a batata rústica (R$ 10,90); e o ‘VG Burger’ (R$ 28,90), com falafel e pasta de abacate. Não saia sem provar o pudim de leite (R$ 10,90). R. Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, 2737-8006. 12h/23h30 (fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: todos.

Jamp Burger

Atrai os clientes com uma fórmula simples: chope barato e bons sanduíches. À noite, impera um clima de pré-balada. O ‘Daddy Rock’n’Roll’ (R$ 27,90) vem com 200 gramas de carne, camembert, alface e tomate concassé no pão de cebola. A versão combo, com lanche, batata rústica, refrigerante e cookie, sai por R$ 32,89. R. Mourato Coelho, 913, V. Madalena, 2371-5828. 17h/23h (5ª e dom., 11h/23h;

6ª, 11h/3h; sáb., 17h/4h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Trevisi

Feitos artesanalmente, os ótimos gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 12/R$ 18, no copinho; R$ 17, na casquinha artesanal). Também serve bolos, cafés e drinques à base de sorvete. Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; 2ª, 13h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.