Casas criam quitutes em homenagem ao aniversário da cidade

Foto: divulgação

Em homenagem a São Paulo, a hamburgueria Tradi servirá apenas nesta 2ª (25) o ‘Pernil do Paca’ (R$ 25,11; foto à esq.). Inspirado nos sanduíches populares em estádios de futebol, leva pernil desfiado, queijo prato e vinagrete de pimenta biquinho.

R. Diogo Jácome, 391, V. N. Conceição, 2339-7108.

Foto: divulgação

A loja O Melhor Pão de Queijo do Mundo criou para a ocasião o ‘Café Paçoquinha com Doce de Leite’ (R$ 15,90; foto à dir.). Para acompanhar tanta doçura, peça o pão de queijo feito com polvilhos doce e azedo e queijo meia cura da Serra da Canastra (R$ 4,90). Al. Lorena, 1.655, Jd. Paulista, 3567-6204.

Confira outras dicas de Quitutes:

Cafés

Por um Punhado de Dólares

No salão espaçoso, serve café com diferentes métodos de preparo – expresso (R$ 4), coado (R$ 5) e na prensa francesa (R$ 7). Mas também há cerveja e taça de vinho, a partir de R$ 12. Na vitrine, estão bolos como o de aipim com queijo meia cura (a partir de R$ 6, a fatia), e sanduíches, a exemplo do que leva abobrinha com shimeji e muçarela na ciabatta (R$ 15). Na 2ª (25), a casa comemora um ano com festa. R. Nestor Pestana, 115, Consolação, 3214-5891. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Santo Bolo

Os bolos preparados pela doceira Marieta Cardoso são servidos no pequeno café aos cuidados da simpática Maria. Peça a ela uma fatia do bolo de chocolate com calda de chocolate (R$ 8) ou da torta de banana (R$ 10), acompanhado de um expresso Treviolo (R$ 4). Leve para casa o bolo de cenoura ou de milho (R$ 30, cada). R. Bruxelas, 64, Perdizes, 3675-1464. 8h/19h (dom. e fer., 8h30/18h). Cc.: D, M e V. Cd.: todos. www.santobolodoceria.com.br

Empórios

Casa S Simplesmente

Produz ótimos pães, granolas, snacks e sobremesas sem glúten, lácteos ou conservantes. Saladas e sopas são feitas diariamente e podem ser provadas ali, como o creme de abóbora com gengibre (R$ 24,50) e a salada de sete grãos ao pesto (R$ 29,50), todos em potes de 500 ml. R. Mourato Coelho, 1.008, V. Madalena, 3032-4532. 8h/20h (sáb., 9h/18h; fecha dom. e fer.). Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.ssimplesmente.com.br

Casa Santa Luzia

Aberta em 1926, oferece cerca de 20 mil itens, muitos deles importados. Na área da confeitaria, o desafio é escolher somente um dos doces, entre eles o bolo de damasco com amêndoas (R$ 102, o quilo). Para festejar o aniversário da cidade, a rotisseria vende até 2ª (25) o ‘Picadinho Paulista’ (R$ 140, o quilo), com receita eleita por júri convidado. Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000. 8h/20h45 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.santaluzia.com.br

Sanduíches

Cia 66

Tudo está à venda: dos carrões antigos no salão às bicicletas. O cardápio privilegia hambúrgueres e hot-dogs, mas também sugere massas e grelhados. Até dia 31/1, prepara o lanche ‘SP2’, com hambúrguer de mortadela, maionese, muçarela e tomate seco (R$ 25), em homenagem à cidade. R. Canário, 1.346, Moema, 2629-4500. 12h/23h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 22h). Cc.: A, M e V. Cd.: todos.

Raw Burger N Bar

Com ambiente rústico, a casa foca nos drinques e sanduíches, como o ‘Raw Onion Burger’ (R$ 28), com hambúrguer duplo, cheddar, cebola roxa e maionese, no pão australiano. Nesta 2ª (25), das 13h às 22h, quem comprar um lanche ganha outro vegetariano, como o ‘The Bad Hunter’ (R$ 25), com hambúrguer de grão-de-bico. R. Aspicuelta, 176, V. Madalena, 3032-3610. 17h/1h (dom., 12h/20h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Diletto

Além desta loja, os picolés cremosos são vendidos em carrinhos em vários shoppings e mercados da cidade. Entre os sabores, prove o picolé de Ovomaltine ou as versões de pistache, limão-siciliano e de chocolate italiano (R$ 7/R$ 9, cada). Agora também serve banana split (R$ 16) e milk-shake (R$ 15). Al. Lorena, 1.969, Jd. Paulista, 2626-1922. 11h/22h (dom. e fer., 12h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.gelatodiletto.com