Casas criam novos hambúrgueres para a temporada

Antes ou depois de cair no samba, vale conferir os novos hambúrgueres criados para a temporada:

Foto: Lucas Terribili/divulgação

O ‘Oinc’ (R$ 21; foto) é a criação da Bullguer para os dias de folia. A receita leva hambúrguer de porco e cebola caramelizada. R. Fradique Coutinho, 1.136, V. Madalena, 3360-4703. 12h/15h30 e 18h30/0h (sáb., almoço até 17h; dom., 13h/22h). Fecha 2ª (8).

Foto: divulgação

Novidade de verão no The Fifties, o ‘Sunrise Burger’ (R$ 24; foto) é montado no pão de brioche, com hambúrguer, creme de queijo, cebola e maçã verde. R. Funchal, 345, V. Olímpia, 3842-2636. 11h30/2h (6ª e sáb., até 4h).

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Para apetites maiores, o Chip’s Burger lança o ‘Rodada Chip’s’, com lanches à vontade, por R$ 49,99, como o ‘Blue Burger’ (foto), com gorgonzola e alcachofra. R. Dr. César, 718, Santana, 2099-2803. 11h30/0h (6ª e sáb., até 2h).

Foto: Murillo Velensuela/divulgação

No Cia 66, o ‘Mardi Gras Burger’ (R$ 19,99; foto), disco de carne de 150g, cheddar, cebola roxa e alface, estará no menu apenas até domingo (7). R. Canário, 1.346, Moema, 2629-4500. 12h/15h (5ª e dom., até 0h; 6ª e sáb., até 2h).