Casas apostam em saladas para o outono

Salada de atum do Manish (Foto: divulgação)

O Manish acrescenta quatro novas saladas ao menu – como esta versão de atum, com mix de folhas, manga, cenoura e tomatinhos (R$ 47,90; foto). Av. Horácio Lafer, 491, Itaim Bibi, 4301-5928.

A ‘Panzanella Toscana’ (R$ 15), salada camponesa com pão umedecido, tomate italiano e folhas verdes, está no novo cardápio de outono do Modi. R. Alagoas, 475, Higienópolis, 3564-7031.

Salada com lula (Foto: divulgação)

No P. J. Clarke’s, três saladas se alternam no menu, por R$ 39 cada. Uma delas é a ‘Surf & Turf Salad’, com mix de folhas, anéis de lula e bacon (foto à dir.). R. Dr. Mário Ferraz, 568, Itaim Bibi, 3078-2965.