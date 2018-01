Confira quais serão os primeiros shows da nova Casa de Francisca

Foto: José de Holanda/Divulgação

– Os amigos Rodrigo Campos, Thiago França, Juçara Marcal, Romulo Fróes, Marcelo Cabral, Kiko Dinucci (foto acima) e Sergio Machado formam o Clube da Encruza, que abre a programação da nova sede recebendo Emicida na 4ª (8). Ná Ozzetti e Tulipa Ruiz participam do show agendado para 5ª (9); Ava Rocha é a convidada do dia 10/2. 8/2, 9/2 e 10/2, 21h. R$ 53.

Foto: Gal Oppido/Divulgação

– Patrícia Bastos (foto acima) traz as tradições do Amapá e sua diversidade de ritmos para ‘Batom Bacaba’ (2016), seu álbum mais recente, produzido pelo violonista Dante Ozzetti – que estará com ela no palco. 18/2, 22h. R$ 53.

– Bloco que sai pelas ruas de São Paulo desde 2005, o Ilú Obá de Min é formado apenas por mulheres e se tornou um dos mais esperados do carnaval da cidade. Elas fazem uma apresentação especial dentro da Casa. 25/2, 21h30. R$ 44.

– Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e Lívia Nestrovski fazem o show ‘De Nada Mais a Algo Além’. Baseado no álbum de mesmo nome lançado em 2014, o espetáculo tem parcerias de Arrigo e Tatit, caso de ‘Babel’, ‘Baiar um Baião’ e ‘Frente a Frente’. 11/2, 22h. R$ 53.

Foto: Gabriela Biló/Estadão

– Chico César (foto acima) interpreta músicas que costumam ficar de fora dos seus shows de carreira, abrindo espaço para improvisos de Simone Sou (percuteria), Ana Karina (baixo) e Livia Mattos (sanfona). A cantora francesa Agathe Iracema participa. 16/2, 21h. R$ 44.

– José Miguel Wisnik, Arthur Nestrovski e Lívia Nestrovski fazem um passeio por temas constantes na música brasileira, como o amor, a melancolia e a esperança. 17/2, 22h. R$ 53.

– A Espetacular Charanga do França faz seu carnaval de salão com convidados. Há participação de Suzana Salles (22/2), Mauricio Pereira (23/2) e Verônica Ferriani (24/2). 22, 23 e 24/2, 21h. R$ 44.

Foto: Werther Santana/Estadão

– Com a aclamação do recém-lançado álbum ‘Melhor do que Parece’ (2016), o terceiro da carreira, O Terno (foto acima) se firma como uma das principais bandas da atualidade, com suas influências de pop e rock psicodélico. 15/2, 21h. R$ 44.

ONDE: R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547.

SIGA AS DICAS

– As reservas para as apresentações podem ser feitas pelo site www.casadefrancisca.art.br e os ingressos serão retirados na bilheteria do local. Segundo Rubens, a faixa de preço dos shows deve se manter entre R$ 35 e R$ 62.

– A bilheteria, que não existia no imóvel dos Jardins, ainda terá uma loja com produtos especiais da casa, como camisas, discos de artistas presentes na programação regular e pôsteres. Pipoca e churros também serão vendidos ali.

– O transporte público é a melhor opção para chegar à Casa. O metrô Sé está a apenas 250 metros. No cruzamento entre as ruas Quintino Bocaiuva e Benjamin Constant, haverá um profissional para orientar a chegada ao Palacete.

– Depois do programa de financiamento coletivo El Fundador, a Casa abre o projeto El Torcedor, baseado nos sócios-torcedores de times de futebol. Quem aderir terá opções como prioridade na compra de ingressos.