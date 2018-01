Casa no Itaim é especializada em panquecas holandesas

Panqueca caprese (Foto: divulgação)

Em um sobradinho com flores na varanda, um vídeo na televisão exibe o preparo do prato que dá nome à casa: The Dutch Pancake. As panquecas holandesas reinam absolutas no cardápio. São 32 receitas, 16 salgadas e outras 16 versões com coberturas doces. Todas têm como base uma massa fininha e frita – às vezes um tanto molenga -, que se assemelha mais ao crepe do que às gorduchas panquecas americanas.

Sobre os discos de massa com cerca de 30 cm de diâmetro, há opções como a ‘Caprese’, com tomate, muçarela de búfala e pesto de manjericão (R$ 34), e a ‘Mexicana’, que leva chilli de carne moída,

sour cream e guacamole (R$ 29). Na seleção de doces, a ‘Appel’ vem com maçã, sorvete de canela e chantilly (R$ 24). Para acompanhar, há cervejas, vinhos e cafés.

ONDE: R. Pais de Araújo, 119, Itaim Bibi, 3758-4991.

QUANDO: 11h30/17h (5ª, até 22h: 6ª, até 23h; sáb., 10h/23h; dom., 10h/17h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.