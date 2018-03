'Casa Grande' toca problemáticas nacionais

Casa Grande estreia em boa hora, embora seu contexto já fosse enriquecedor o bastante no Festival do Rio do ano passado, onde ganhou o prêmio de melhor ficção por voto popular. Dirigido pelo carioca Fellipe Barbosa – que se inspirou em histórias pessoais para filmá-lo – o longa toca em problemáticas que se acirraram nos últimos meses, entre protestos e passeatas, mas que sempre tiveram importância no País.

O protagonista é Jean (Thales Cavalcanti), filho mais velho de uma família rica de São Conrado, bairro nobre do Rio. Vive numa casa luxuosa com piscina, ar-condicionado central e sistema de som integrado. Duas empregadas servem a casa; ele e sua irmã têm motorista particular.

É a queda desse pequeno império que amadurece o rapaz. Seu pai reacionário (Marcello Novaes) faz maus investimentos e o estilo de vida da família se transforma. Ao mesmo tempo em que Jean começa a andar de ônibus, apaixona-se por uma menina negra – o classismo e o racismo da família é evidente.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de um didatismo ocasional, é um filme divertido, até cômico, sobre temas sérios. Aborda questões importantes de maneira acessível, caçoando de opressores sem fazer panfleto. Rafael Abreu