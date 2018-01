Crostini de tomate (Foto: divulgação)

O crostini de tomate, azeitonas e manjericão (R$ 27) está no menu à base de produtos italianos Cusmai que a Casa Europa serve até 22/3. O menu traz ainda sopa fria de tomates, com creme de burrata e orégano fresco (R$ 28), tagliolini com pomodorini e basílico (R$55) e bacallhau fresco, tomate, azeitonas pretas e batatas ao murro (R$ 65).

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. América, 3063-5577.