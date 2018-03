Foto: Célia Weiss/divulgação

O ‘Vitelo Tonato’ (foto) abre o jantar especial que a Casa Europa servirá de 4 a 8/5, harmonizado com vinhos da vinícola italiana Diego Conterno. No jantar de abertura (4/5), o cardápio em quatro tempos com vinhos custará R$ 220. Nos demais dias, o menu sai por R$ 110 e o cliente escolhe os vinhos à parte.

Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. América, 3063-5577.