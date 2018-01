Casa do Sabor Amma inaugura nos Jardins

Foto: divulgação

A primeira impressão ao entrar na Casa do Sabor Amma – localizada na Vila Modernista, construída entre 1936 e 1938 por Flávio de Carvalho – é de se estar em um espaço cultural. E, de certa forma, você está. A sala principal reúne fotos de fazendas de cacau e da produção do chocolate; as paredes ganharam pinturas do artista Calango; e, sobre uma grande mesa, livros sobre o universo chocolateiro dividem espaço com os tabletes da Amma (R$ 17, 80g).

Na salinha seguinte, funciona o misto de empório e café, onde são vendidos os doces feitos com o chocolate baiano, como a musse cremosa servida com suspirinho de jambu (R$ 10), o petit gâteau (R$ 15) e o brigadeiro de tamarindo (R$ 6), que faz companhia perfeita ao café expresso Terroá (R$ 4). A água filtrada é cortesia.

ONDE: Al. Ministro Rocha Azevedo, 1.052, Jd. Paulista, 3068-0240.

QUANDO: 9h/19h (fecha dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.