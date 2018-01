Casa do Porco e Cantaloup recebem chefs para preparar jantares exclusivos

Foto: Maurício Acuña

A Casa do Porco realiza mais uma edição do Porco Mundi. Na 2ª (29), quem prepara o jantar são os chefs equatorianos Mauricio Acuña e Pablo Pavón. Em dez etapas, a refeição (R$ 220, com água e café) inclui a típica ‘Fritada’ (foto), com costela de porco acompanhada de abacate, milho cozido e tortinha de batata com queijo. R. Araújo, 124, Centro, 3258-2578. 12h/0h (dom., até 17h).

Foto: Alexsander Landau

O Cantaloup estreia o projeto Noites Cariocas com dois jantares, 3ª (30) e 4ª (31), assinados pelo chef Pedro Siqueira – que está à frente dos restaurantes Puro e Massa, no Rio. A refeição (R$ 160) inclui ‘Moquequinha Caiçara’ (foto), com pirão de tomate assado e vinagrete fresco. R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445. 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h).

Confira outras dicas de restaurantes em São Paulo:

Novos

Piccolo

O lugar é quase uma réplica (menor) do Più, com salão agradável dividido pelo bar. Da seção de massas, estão o ‘Spaghetti alla Chitarra’, com camarão, shitake, alcachofra e limão-siciliano (R$ 59), e o tortelli recheado com pernil de vitelo (R$ 56). Durante a semana, no almoço, serve apenas menu executivo (R$ 48). Destaque para o polpetone recheado com queijo caccio cavalo, molho ao sugo e tagliatelle na manteiga de sálvia. R. dos Pinheiros, 266, Pinheiros, 3213-8449 (48 lug.). 12h/15h e 19h30/23h30 (6ª, até 0h; sáb., 12h30/16h e 19h30/0h; dom., 12h30/16h; 2ª, até 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Árabe

Brasserie Victoria

A casa traz o nome da fundadora, Dona Victoria, uma das referências da cozinha árabe em São Paulo. Sua família dirige o restaurante, que abriga uma loja de comida rápida. A esfiha aberta de carne (R$ 5,80, comum; R$ 9,30, folhada) e a porção de quibe cru (R$ 34) são ótimos. Para experimentar um pouco de tudo, opte pelo rodízio de pratos árabes (R$ 92). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 545, Itaim Bibi, 3845-8897 (180 lug.). 12h/22h30 (sáb., até 23h; dom. e fer., 12h/22h; 2ª, 12h/16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Brasileiro

Dona Lucinha

Em Moema, quem comanda a casa de dona Lucinha Nunes é a filha Elza. Tem tradicional bufê no almoço. Os pratos à la carte chegam à mesa em porções generosas. Entre as pedidas: frango com quiabo (R$ 84); carne de sol desfiada com abóbora acebolada, arroz, tutu de feijão e couve (R$ 86); e tutu de feijão à mineira, servido com arroz branco, linguiça, lombo, abacaxi frito e couve (R$ 81). Av. Chibarás, 399, Planalto Paulista, 5051-2050 (96 lug.). 12h/15h (sáb., dom. e fer., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Carnes

Cocina Bar y Vino

Instalado em um sobradinho, o bistrô tem o chef Renato Lopes à frente da cozinha, que privilegia carnes grelhadas no ‘char broiler’. Por R$ 58, o cliente faz a combinação. Escolhe um dos cinco cortes, como assado de tira e bife de chorizo; um dos molhos; e acompanhamento. Também não faltam opções com peixes e massas. R. Fernando de Albuquerque, 255, Consolação, 3881-1824 (60 lug.). 12h/15h e 17h/23h (6ª, até 0h30; sáb., 12h/0h30; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Francês

Au Vin

O lugar tem pinta de bistrô, pequeno e informal. O que sai da cozinha, no entanto, é grande. Vale pedir o menu do dia, com entrada, prato e sobremesa (R$ 89,90), no almoço ou jantar. Além da boa carta de vinhos, com cerca de 200 rótulos, tem várias opções em taça. R. Diogo Jácome, 475, V. N. Conceição, 4561-2896 (22 lug.). 19h/23h (6ª, 12h/15h e 19h/23h; sáb., 13h/16h e 19h/23h; dom., 13h/16h; fecha 2ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Italiano

Aguzzo Cucina e Vino

Instalado em uma esquina de Pinheiros, serve pratos clássicos da culinária italiana. Uma boa opção é o carpaccio de filé mignon (R$ 42). Outro destaque é o filé mignon gratinado com parmesão e molho de tomate (R$ 81). R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363 (110 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Ryo Gastronomia

Com ambiente simples e serviço atencioso, o chef Edson Yamashita serve uma comida primorosa, mas apenas em menus-degustação, de sete etapas (R$ 180) ou nove (R$ 250). Com técnica apurada, os pratos surgem em pequenas porções ricas em sabor, como a gelatina de dashi com legumes e a pancetta. Também não faltam os ótimos sashimis e sushis de Yamashita. R. Pedroso Alvarenga, 665, Itaim Bibi, 3881-8110 (56 lug.). 18h/23h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pizzaria

Speranza

A família Tarallo faz pizzas à maneira napolitana. O clã leva tão a sério seu ofício que a clássica margherita, que leva molho especial (R$ 72,90), não pode ser servida meio a meio com outro sabor. Outras opções são a ‘Napolitana’, de parmesão, alho cru, manjericão e orégano (R$ 72), e ‘Cinghiale’ com calabresa de javali e muçarela de búfala (R$ 79,90). R. 13 de Maio, 1.004, Bela Vista, 3288-8502 (300 lug.). 18h/1h (6ª e sáb., até 1h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variado

Bossa

Com belo projeto, reúne restaurante, bar e um estúdio de música. O menu lista opções como o leitão à pururuca (R$ 68), com abóbora e couve, e o penne ao molho de limão-siciliano com camarões salteados, maçã verde e dill (R$ 64). Serve almoço executivo, de 3ª a 6ª (R$ 38). Al. Lorena, 2.008, Jd. Paulista, 3064-4757 (58 lug.). 12h/0h (5ª a sáb., até 1h; dom., até 17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

La Frontera

A casa informal pertence aos mesmos donos do Martín Fierro. O nhoque de batata assada na grelha, ao pesto, com farofa de pão e parmesão (R$ 46), é uma boa pedida. O menu também lista prime rib de porco, com batata-doce grelhada, repolho roxo amanteigado e molho poivre (R$ 58), e o ‘Ojo de Bife’, com purê de batata e ervas frescas (R$ 85). R. Coronel José Eusébio, 105, Higienópolis, 3159-1197 (64 lug.). 12h/15h e 19h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.