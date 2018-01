Casa Di Paolo, rede gaúcha especializada em galeto, chega à capital paulista

Ambiente da Casa Di Paolo, em São Paulo (Foto: Casa Di Paolo)

A capital paulista foi o local escolhido para a expansão do Casa Di Paolo no Sudeste. Com dez unidades no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina, o restaurante chega pelas mãos dos sócios Jandir Dalberto (ex-Fogo de Chão) e Paulo Geremia, fundador da rede.

No cardápio, um clássico das mesas gaúchas: o ‘Galeto al Primo Canto’, temperado e marinado com sálvia, alho, sal e vinho branco, e assado na brasa de carvão. O ‘rodízio’ do galeto, com companhamentos e massas, custa R$ 81 por pessoa.

‘Galeto al Primo Canto’ (Foto: Casa Di Paolo)

Com a pele (quase sempre) crocante e a carne úmida, ele é servido à vontade, assim como outros pratos típicos. Para começar, há sopa de capelete. Na sequência, saladas de folhas e de batata com maionese; queijo à dorê; e polenta frita ou na chapa.

O cliente ainda escolhe entre as massas e os molhos, feitos na casa, e faz a combinação. Por exemplo: nhoque com molho tradicional (de tomate e frango desfiado), ou tortéi de abóbora (adocicado demais) com molho de manteiga e sálvia.

Não há nada de excepcional nos preparos. Mas o atendimento – ágil e simpático – garante uma refeição agradável no salão amplo, decorado com as cores da bandeira italiana e que tem uma parede com espigas de milho. Para finalizar, doces como sagu (R$ 15) e ambrosia (R$ 14). Produzido na serra gaúcha, o vinho da casa sai por R$ 67, a garrafa.

ONDE: Av. dos Bandeirantes, 1.663, V. Olímpia, 2478-0990.

QUANDO: 11h30/16h e 18h30/23h30 (sáb., 11h30/23h30; dom., 11h30/22h).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.