Foto: Paulo Greca/divulgação

Famosa pelas carnes, a Casa de Grelhados Marcos Bassi lança o ‘@Plabaki Burger’ (foto), em homenagem à autora da receita, a chef Paula Labaki. Vem com disco de 200g de carne, cheddar inglês e molho de cerveja preta, no pão de abóbora. Acompanha relish de pepino e mix de batatas rústicas doce e Asterix, com alecrim e alho crocante (R$ 38).

R. Min. Jesuíno Cardoso, 501, V. Olímpia, 4301-7277.