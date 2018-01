Casa de corrida

A RunBase oferece estrutura de apoio aos interessados na prática da corrida. Recém-inaugurado, ao lado do portão principal da USP, o local é o primeiro do gênero no País: possui vestiário (com armários e chuveiros), Wi-Fi, treinos funcionais e orientação especializada. “No Brasil, o diferencial é a piscina, onde os corredores terão atividades de preparação física, e o espaço dedicado às modalidades complementares, como pilates e ioga”, disse Eduardo Rodrigues, da Adidas Brasil. Para atletas amadores e profissionais, o espaço oferece também ‘teste de pisada’ e empréstimo de tênis – não há venda de produtos. Para utilizar, basta se cadastrar no local.

ONDE: R. Eng. Teixeira Soares, 715, C. Universitária.

QUANDO: 3ª e 5ª, 7h/21h; 4ª e 6ª, 9h/19h; e sáb., 6h45/13h.

QUANTO: Grátis. runbase.brasil@adidas.com.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entrevista completa com Eduardo Rodrigues, da Adidas Brasil

1- O que a RunBase oferece?

R. Uma estrutura completa com vestiários, armários, chuveiros, Wi-Fi, piscina para atividades de preparação física, um espaço de treinamento funcional e o empréstimo de diversos modelos de tênis. Atletas amadores e profissionais também podem fazer o ‘teste de pisada’ – que identifica qual tipo de calçado se adequa melhor ao atleta. Treinos diários de corrida são oferecidos pela equipe técnica de maneira gratuita aos frequentadores da casa.



2- Alunos da USP têm alguma vantagem?

R: A RunBase é aberta a todos os corredores e interessados em atividade física. Os alunos da USP podem valer-se da localização privilegiada e utilizar a casa como ponto de encontro e de partida para seus treinamentos. A equipe de treinadores é formada por alunos da Escola de Educação Física e Esporte, de modo a capacitar e facilitar a inserção dos estudantes no mercado de trabalho. A casa da corrida soma-se a outras iniciativas da Adidas para ampliar sua presença da marca dentro da Cidade Universitária, na USP, importante polo de corredores.



3- Como participar?

R: O serviço da é gratuito. Para participar basta se cadastrar-se no próprio local.

4- Esta é a quinta unidade no mundo, correto?

R: Além da RunBase de São Paulo, a primeira casa de corrida da Adidas na América Latina, existem unidades em Tóquio, Moscou, Londres e Praga. Todas oferecem o serviço de apoio para os corredores. No Brasil, o diferencial é a piscina, onde os corredores terão atividades de preparação física, e o espaço dedicado a treinos funcionais e de modalidades complementares à corrida, como pilates e ioga. A essência da RunBase é ser um espaço de convivência e de relacionamento com os corredores durante todo o ano. Por isso, não há venda de produtos, apenas empréstimo de material.

5- Planos de criação de outras unidades no Brasil? Como foi a escolha de São Paulo?

R: Há planos de expansão do conceito da RunBase não só no Brasil, mas em outros pontos no mundo. São Paulo é a cidade que mais corre no País, com mais de 250 provas por ano e muito potencial para se relacionar com os corredores; e a USP, que recebe milhares de corredores todos os dias, é o local ideal para isso.