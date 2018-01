Casa da Imagem expõe obras de Guilherme Maranhão e Gertrudes Altschul

Foto: Guilherme Maranhão/Divulgação

Celso Filho

A Casa da Imagem inaugura, neste sábado (7), mostras com obras dos fotógrafos Guilherme Maranhão e Gertrudes Altschul (1904-1962).

Em ‘Travessia’, Maranhão utilizou filmes em preto e branco, com mais de 20 anos, para registrar paisagens dos EUA. São expostas 31 dessas imagens (acima). Ex-membro do Foto Cine Clube Bandeirante, Gertrudes também é homenageada com 24 obras.

Casa da Imagem. R. Roberto Simonsen, 136-B, Centro, 3241- 1081. 9h/17h (fecha 2ª). Inauguração: sáb. (7), 11h. Grátis. Até 21/6.