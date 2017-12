Casa centenária, Basilicata inaugura espaço com padaria, empório, café e restaurante

Foto: Marcos Kawall

Quem diria que um estabelecimento centenário – fornecedor de pães para grandes empórios e restaurantes da cidade – poderia mudar? Pois a Basilicata ganhou novo fôlego com a ampliação da antiga lojinha e a abertura de um restaurante.

A casa agora ocupa o imóvel ao lado, bem maior. No térreo funciona um misto de padaria, rotisseria e empório, recheado de produtos italianos. No espaço também há um café, com doces e sanduíches. A escada no fundo do salão dá acesso ao restaurante, com ambiente aconchegante, janelões e pás de padeiro forrando todo o teto.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Quem manda na cozinha é o chef Rafael Lorenti, da quinta geração da família. Com foco no sul da Itália, o menu abre com ótimas bruschettas, como a de tomate, muçarela de búfala e manjericão (R$ 15), e a porção de lula empanada, alho confit e limão-siciliano (R$ 39). Das oito opções de massa, vale provar o fusili ao molho de tomate e molica, uma farofinha de pão, parmesão e nozes (R$ 49). Interessante, o pappardelle com bacalhau e purê de grão-de-bico (R$ 68) poderia ter um tanto a mais de bacalhau.

O cardápio destaca ainda opções com carnes como peixe, fígado, frango e filé mignon. Além de porções maiores para até quatro pessoas, como a de porchetta (R$ 310). Encerre com o cannolo com recheio fresco de ricota e limão-siciliano (R$ 14). Para beber, há vinhos, cervejas artesanais e drinques bem elaborados.

ONDE: R. 13 de Maio, 596, Bexiga, 3289-3111.

QUANDO: 12h/15h30 e 19h30/23h30 (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h.

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.