Casa Bauducco lança sanduíche com panetone e outras dicas de quitutes na capital

A Casa Bauducco – que funciona como um misto de café e empório, com a venda de produtos da marca – lança o ‘Paninottone’, um sanduíche com pão de panetone. São duas versões: vegetais assados com queijo (foto); e caprese, de muçarela de búfala e tomate (R$ 19,50, cada). Al. Lorena, 1.682, Jd. Paulista, 2894-4681. 10h/20h (dom., 11h/19h).

Cafés

Santo Grão

Apresenta uma carta de cafés em que a bebida ganha tratamento nobre. A degustação de quatro cafés nacionais, incluindo um do sul de Minas e o blend da casa, custa R$ 16,80. Já o cappuccino duplo sai por R$ 14,80. Se quiser um drinque, prove o ‘Irish Coffee’, que leva uísque, creme de leite, xarope de baunilha e expresso (R$ 26). R. Oscar Freire, 413, Cerq. César, 3062-9294. 7h30/1h (6ª, até 2h; sáb., 8h/2h; dom., 8h/0h; 2ª, 9h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Talchá

É quase uma ‘biblioteca’ do chá, com mais de 60 tipos de blend – de países como Índia, China e Japão – ocupando uma enorme estante, ao lado de acessórios. Prove o quente ‘Doce Amêndoa’ com hibisco (R$ 8,90, o bule) ou o gelado ‘Tropical’, de rooibos, polpa de abacaxi e limão taiti (R$ 12,80, a jarra). Para acompanhar, pão de queijo de mandioquinha (R$ 7,60, 2 unid.). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-3744. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Di Cunto

Quem entra na casa, que adoça a boca dos moradores da Mooca desde 1935, tem a sensação de voltar no tempo. Descubra o sabor do ‘Zeppola’, massa recheada com creme e coberta com castanha de caju e mel (R$ 10,50), da ‘Sfogliatella’ (R$ 10,50) e dos profiteroles (R$ 99, o quilo). O panetone, feito a partir de fermentação natural, é produzido o ano inteiro (R$ 28, 500 g). Outra iguaria concorrida é a ‘Torta Regina’, que leva pão de ló, creme, chantilly, carolinas recheadas e cobertura de fios dourados (R$ 84, o quilo). R. Borges de Figueiredo, 61, Mooca, 2081-7100. 9h/19h (dom., 8h30/18h). Cc.: todos. Cd. todos.

Genoveva Doces

Antes vendidos apenas congelados e para viagem, os quitutes da confeiteira Veridiana Maluf Nahas já podem ser provados no café pertinho da fábrica. Para comer na hora, há tortinha de limão e bolo ‘Red Velvet’ (R$ 12, cada). Até o fim de setembro realiza o Festival da Cocada, com versões como a de laranja, com a fruta confitada, de queijo parmesão, de baba de moça e de doce de leite (R$ 10, cada). Al. Itu, 1.306, Jd. Paulista, 3062-0775. 10h/18h (fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Mirante Pães e Doces

É a típica padaria de bairro, mas com direito a adega e um amplo cardápio. Além de preparar sanduíches, monta diariamente bufês de café da manhã (R$ 24/R$ 26,90, por pessoa), almoço (R$ 64/R$ 67, o quilo) e de sopas (R$ 33,50, por pessoa). Do cardápio, prove o wrap feito com massa de pizza e recheios variados, como o que leva muçarela de búfala, tomate seco e rúcula (R$ 26,90). Da ala doce, peça as carolinas com doce de leite ou chocolate (R$ 55,10 o quilo). R. Guajurus, 31, Santana, 2976-0322. 5h40/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

La Guapa

Pequena casa de empanadas da chef Paola Carosella, do Arturito. No menu, há apenas oito variedades do salgado (R$ 7,50, cada), que pode ser acompanhado de salada (R$ 17,90). O combo com duas empanadas e salada sai por R$ 27. Prove a ‘Salteña’, com carne, azeitona, ovo caipira e batata cozida, ou a versão ‘Cremosas de Espinafres’. Encerre com o tabletón (R$ 16), alfajor gigante com doce de leite e chantilly. Tem outra unidade na Livraria da Vila (Al. Lorena, 1.731). R. dos Pinheiros, 248B, Pinheiros, 3061-3661. 10h/22h (sáb., 12h/22h; dom., 12h/18h). Cc. e Cd.: todos.

Santa Coxinha

No cardápio estão mais de 60 criações do cozinheiro Matusa. Serve sabores incomuns de coxinha, como a de feijoada, cordeiro e rabada. Outras versões de sucesso levam estrogonofe, três queijos e camarão (R$ 5,90/R$ 12,90, cada). De sobremesa, há recheios como Nutella, doce de leite uruguaio, brigadeiro, paçoquinha (R$ 5,90, cada) e Lindt (R$ 6,90). Pça. República Lituana, 73, V. Prudente, 2345-4249. 10h/22h30 (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Veggie Raw Burger N Bar

O foco são hambúrgueres e drinques. Mas com um ‘detalhe’: o cardápio é todo vegetariano. Não deixe de experimentar o ‘Quinoa Cowboy’ (R$ 25), com pão de beterraba, burguer de quinoa e nozes, coalhada seca, alface e pesto de hortelã. Outra boa opção é o ‘Cheddar Veggie Melt’ (R$ 25), com disco feito de soja e cevada, pão australiano, cheddar inglês, cebola caramelizada, picles de pepino e maionese de Tabasco. R. Augusta, 2.052, Cerqueira César, 3062-5759. 12h/23h30 (sáb., 13h/23h30; dom., 13h/22h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Da Pá Virada

Artesanais, os gelatos levam frutas frescas e nada de conservantes. Entre as boas pedidas, há criações como pera com queijo ou requeijão com goiabada, além dos clássicos baunilha, coco e chocolate (R$ 10/R$18). Neste sábado (23), celebra o Dia do Sorvete com distribuição de minicasquinhas com sorvete. R. Antônio Mariani, 240, Butantã, 2157-8800. 11h/19h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.