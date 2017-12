Cartola é homenageado em eventos pela cidade

Foto: Coleção Tinhorão/IMS/Divulgação

Nas comemorações do centenário do samba, Angenor de Oliveira, o Cartola (1908-1980), é homenageado em exposição, espetáculo e shows ao longo das próximas semanas em São Paulo.

A partir deste sábado (17), o sambista ganha mostra no projeto Ocupação do Itaú Cultural. Com curadoria de Fabiana Cozza e consultoria de Nilcemar Nogueira, neta do compositor, foram reunidos documentos e fotografias, além de recursos multimídia.

A exposição contempla tanto seu trabalho como fundador da Estação Primeira de Mangueira, em 1928, quanto seu amor por Dona Zica. Nove poemas inéditos de Cartola também estarão em um livreto que será distribuído durante a mostra. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Inauguração: sáb. (17). 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 13/11.

Música. Paralelamente à mostra, Fabiana Cozza comanda uma roda de samba, neste domingo (18), às 19h, no Auditório Ibirapuera (Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2). No Itaú Cultural, o grupo Inimigos do Batente também se apresenta no sábado (17), às 12h e às 20h, e no domingo (18), às 17h.

Teatro. Idealizado por Jô Santana e dirigido por Roberto Lage, o musical ‘Cartola – O Mundo É um Moinho’ mostra os preparativos de uma escola de samba que tem como enredo a vida de Cartola. Em cena, um carnavalesco explica a trajetória do músico aos integrantes da escola. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 2ª e 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 120. Até 31/10.