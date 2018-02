Carolina Kasting e Werner Schünemann protagonizam espetáculo 'Querido Brahms'

Baseado no livro homônimo de José Eduardo Vendramini, a peça Querido Brahms estreia hoje (30) no Teatro J. Safra. Com direção de Tadeu Aguiar, a obra retrata, segundo o autor, a “história de amor mais bonita da música”, colocando em cena três figuras que se destacaram na cena clássica do século 19: o casal Robert e Clara Schumann, e o amigo Johannes Brahms.

“Fala da relação amorosa e de amizade que existiu entre estas três figuras”, diz Carolina Kasting, intérprete da compositora Clara Schumann. “Eram pessoas livres, à frente de seu tempo, que não escondiam seus estilos de vida.”

O texto, assim como as fofocas da época, sugere que Clara tinha o consentimento do marido, Robert (Werner Schünemann), no suposto relacionamento que manteve com o amigo Brahms (Olavo Cavalheiro). Schumann, por sua vez, tinha uma amante, e sua mulher autorizava os encontros. “Na época, eles tinham uma vivência muito mais libertária do que, ironicamente, hoje”, avalia Carolina.

A trilha sonora conta com composições dos três personagens e um número musical, apresentado por Olavo Cavalheiro.

ONDE: Teatro J.Safra (633 lug.). R. Josef Krysss, 318, Barra Funda, 2626-0243.

QUANDO: Estreia hoje (30). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h. Até 29/3.

QUANTO: R$ 50/R$ 60.