Carnes à moda argentina no novo Malba Cocina y Bar

Bife de chorizo com purê rústico de batatas (Foto: Nicolas Camargo/ divulgação)

O clima familiar e aconchegante faz do novo Malba Cocina y Bar um restaurante à moda antiga, com decoração clássica e garçons atenciosos.

Empreitada do argentino Alejandro Fazzi, em parceria com o diretor de arte Alberto Neute e a mulher Monica Häfeli – donos do restaurante suíço Florina e do bar Platz, no mesmo bairro –, a casa foca nas carnes preparadas na grelha a carvão.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As empanadas de carne (R$ 7,50, cada) e a linguiça parrillera, grelhada em espiral e servida com o pão da casa (R$ 28), abrem o serviço. Na seleção de carnes, destaque para o bombom de alcatra, servido ao ponto, com salada verde e bom molho chimichurri (R$ 67). As opções também incluem bife de chorizo (R$ 67) e paleta de cordeiro braseada (R$ 64).

A milanesa sequinha, escoltada por batatas fritas ou purê cremoso (R$ 54), é outra boa pedida. Já as massas (R$ 40 a R$ 51) levam a assinatura do pastifício Pastagrano. Entre as poucas – e menos empolgantes – sugestões de sobremesa, vá de ‘Panqueque de Dulce de Leche’ com sorvete de creme (R$ 24).

Para beber, há drinques e vinho em taça a partir de R$ 18.

ONDE: R. Gabriele D’Annunzio, 1.319, Campo Belo, 5041-9511.

QUANDO: 18h/0h (6ª, 12h/15h30 e 18h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.