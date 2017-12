Carne de porco e alcachofra inspiram festivais em restaurantes

A VEZ DO PORCO

Foto: RJ Castilho

Começa nesta sexta-feira (2), o Festival Suíno no Ponto, com a participação de 40 restaurantes da cidade. Pratos criados especialmente para o evento ou já consagrados nos menus – com cortes como lombo, bisteca, coxão mole e filé mignon – ganham 20% de desconto até 11/9.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ‘Costelinha à Moda Thai’ (R$ 52; foto) é a nova pedida no Bistrô Charlô (R. Barão de Capanema, 454, Cerq. César, 3087-4444). O Due Cuochi (R. Manoel Guedes, 93, Itaim Bibi, 3078-8092) serve filé de porco grelhado com purê de cará e mostarda de Cremona (R$ 63).

A ‘Barriga de Porco Waldorf’ (R$ 30,40) é a criação do Karú (R. Joaquim Antunes, 48, Pinheiros, 3061-1125) para o festival. Já o Micaela (R. José Maria Lisboa, 228, Jd. Paulista, 3473-6849) sugere ‘Montaditos de Pernil’, com maionese de cravo, dedo-de-moça e limão-rosa (R$ 30,40).

ALCACHOFRA

Foto: divulgação

O Sallvattore aproveita a época da alcachofra para servir diferentes pratos com o ingrediente. Para começar, há salada de folhas com alcachofra e aspargos (R$ 34; foto). Entre os principais, está o risoto de alcachofra e queijo mascarpone (R$ 69). R. Salvador Cardoso, 131, Itaim Bibi, 3078-8686. 12h/15h e 18h/0h (sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/0h).

AO PONTO

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O ‘ovo mollet’, com clara cozida e gema mole, ganha seu primeiro festival no Così. Até 2/10, o chef Renato Carioni prepara quatro receitas, como o ‘ovo mollet’ empanado e servido com musseline de batata e alho-porró (R$ 37; foto). R. Barão de Tatuí, 302, S. Cecília, 3826-5088. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h).

DE CARA NOVA

Foto: divulgação

O Koi completa 24 anos com ambiente e cardápio reformulados. A casa mantém o rodízio de pratos quentes e frios (R$ 64,90/R$ 83,90) e incrementa o menu com o combinado ‘Niguiri Especial’ (R$ 74,90; foto) e receitas como a do ‘Shogayaki’ (R$ 54,90), com fatias de carne, gengibre e shoyu. Av. Sabiá, 488, Moema, 5051-0664. 12h/23h45 (dom., até 17h).

BEM COZIDO

Foto: Angelo Dal Bó/divulgação

O ossobuco cozido com legumes, ervas, caldo de carne e limão-siciliano (foto) estreia no bufê (R$ 72/R$ 79) da rede Ráscal, ao lado de outros pratos de sucesso da casa, como o atum com crosta de gergelim. R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 831, Itaim Bibi, 3078-3351. 12h/15h15 e 19h/22h15 (6ª, até 23h45; sáb., 12h/17h15 e 19h/23h45; dom., 12h/17h15 e 19h/22h15).