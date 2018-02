Folia paulistana tem desfiles no sambódromo, camarote com Gilberto Gil e shows gratuitos

Humberto Abdo e Renato Vieira

+ No Sambódromo do Anhembi, os desfiles começam hoje (9) com escolas de samba como Acadêmicos do Tatuapé, a vencedora de 2017, e Rosas de Ouro. No sábado (10), X-9 Paulistana, Império de Casa Verde e Mocidade Alegre estão entre as que passam pela avenida. No domingo (11) e na 2ª (12), é a vez dos grupos de acesso, que inclui a Nenê de Vila Matilde. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 2853-4555. Hoje (9), 23h15/5h45; sáb. (10), 22h30/5h; dom. (11), 21h/4h; 2ª (12), 20h/5h10. Desfile das campeãs: 16/2, 22h. R$ 10/ R$ 2.420. Vendas pelo site: ingressosligasp.com.br

+ O Camarote Bar Brahma recebe shows de peso: Gilberto Gil (9/2), Zeca Pagodinho (9/2 e 10/2) e Alceu Valença (16/2). Sambódromo do Anhembi, portão 28. Inf.: 3031-6156. Hoje (9), sáb. (10) e 16/2, 21h. R$ 490/R$ 1.490. Vendas pelo site: totalacesso.com.br

+ Com show de Duani nos três dias, o Camarote São Paulo terá ainda Karol Conká (9/2), Criolo (10/2) e Dudu Nobre (16/2). Sambódromo do Anhembi, portão 25. Inf.: 96650-8827. Hoje (9), sáb. (10) e 16/2, 20h. R$ 890/R$ 990. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

SHOWS TEMÁTICOS

+ Anelis Assumpção , Pélico (foto abaixo) e Rubi se juntam para relembrar a trilha sonora do filme Quando o Carnaval Chegar (1972). Estrelado por Chico Buarque, Maria Bethânia e Nara Leão, o longa-metragem de Cacá Diegues lançou clássicos como ‘Partido Alto’, ‘Baioque’ e a faixa-título. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (11), 16h. Grátis.

+ Com 15 anos de carreira, o grupo Sandália de Prata apresenta versões para clássicos carnavalescos e sambas históricos. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. 2ª (12) e 3ª (13), 16h. Grátis.

+ Bárbara Eugênia, Rafael Castro e Danislau Tb apresentam seu Puro Charme Baile Show. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (10), 20h. Grátis.