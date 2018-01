Shows, festas e blocos animam o pré-carnaval em SP

Faltam duas semanas para o carnaval – mas shows, festas e ensaios de blocos já animam São Paulo

Foto: Marcos Credie/divulgação

+ O Memorial da América Latina recebe vários blocos neste fim de semana. No sábado (11), tem Bangalafumenga (foto) e Sargento Pimenta. Domingo (12) é dia de Bloco Exagerado e BaianaSystem. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (11), 14h/22h; dom. (12), 12h/20h. Grátis.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Criado em 1981, o Bloco Grande Família desfila neste sábado (11), em uma festa de clima mais familiar. A concentração é em frente ao Bar do Júlio, em Moema, seguindo pelas ruas do bairro, com direito a trio elétrico. Av. Moema, altura do nº 161, Moema. Sáb. (11), 18h/21h. Grátis.

+ A Escola de Samba da Vai-Vai organiza sua Festa do Chopp no Palácio das Convenções do Anhembi, no sábado (11). Além da bateria, também haverá apresentações de Djavan e da Turma do Pagode. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (11), 21h. R$ 80/R$ 120. Inf.: bit.ly/FestVVai

+ Enquanto os blocos Domingo Ela Não Vai e Agrada Gregos não fazem seu desfile oficial, eles estarão juntos na festa Domingo Ela Agrada Gregos. O encontro será no espaço do projeto Air Rooftop, no terraço do Shopping Light. R. Formosa, 157, Centro. Dom. (12), 14h/20h. R$ 30/R$ 50. Inf.: bit.ly/DomGrgos

+ O Bloco Vou de Táxi tem em seu repertório músicas que fizeram sucesso nos anos 1990. O desfile oficial será no dia 5/3, mas eles se apresentam na festa Grito de Carnaval, do pub The Sailor, neste sábado (11). Av. Brig. Faria Lima, 2.776, Jd. Europa, 3044-4032. Sáb. (11), 15h/21h. R$ 25. Inf.: bit.ly/SailorTaxi

+ Uma das festas de música brasileira mais badaladas da cidade, a Santo Forte faz seu baile de carnaval com participação da banda do Bloco Bastardo. Estúdio (1.000 lug.). Av. Pedroso de Morais, 1.036, Pinheiros. Sáb. (11), 23h55. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Foto: Divulgação

+ Neste carnaval, Claudia Leitte (foto acima) desfila em Salvador nos blocos Blow Out e Largadinho. Antes da folia na capital baiana, a cantora traz a São Paulo a turnê ‘Corazón’, embalada pelo sucesso ‘Taquitá’. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (10), 22h (abertura). R$ 120/R$ 160.

+ A festa QBeleza tem como atrações o Quarteto São Jorge e a Banda Íris, que apresenta músicas do Los Hermanos em ritmo de marchinha. Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (11), 23h. R$ 25/R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

+ Prepara que agora é hora do Bloco das Poderosas. A cantora Anitta já levou 180 mil pessoas às ruas do Rio no ano passado. Neste ensaio na The Week, ela recebe Preta Gil e Tati Quebra Barraco.

R. Guaicurus, 324, Lapa, 3868-9944. Sáb. (11), 16h. R$ 120 (3º lote). Vendas pelo site: www.ingressocerto.com

Foto: Marcos Bacon/Divulgação

+ Com suas luzes negras e canetas fluorescentes, a festa Glow In The Dark (foto) tem show da banda Quarup, que mistura rock indie com sucessos carnavalescos de Ivete Sangalo e Caetano Veloso. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3231-3705. Sáb. (11), 23h. R$ 30/R$ 50.